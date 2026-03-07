La sectorial Dones per la Independència de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic el seu manifest amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, en què denuncia el que qualifica de “colonialisme espanyol que patim les dones catalanes” i defensa que la lluita feminista està estretament vinculada a la lluita per la independència.
En el text, la sectorial feminista de l’ANC sosté que la independència ha de permetre construir una república catalana que garanteixi condicions de vida dignes, la justícia social i la plena igualtat entre dones i homes, així com el respecte pels drets socials, lingüístics i culturals. També reivindica el dret al propi cos, uns serveis públics que no discriminin i una escola pública i laica.
El manifest també alerta de l’auge de l’extrema dreta espanyola, que considera cada vegada més organitzada i activa contra els avenços del moviment feminista i del moviment independentista. En aquest sentit, el text denuncia que els discursos reaccionaris i els conflictes bèl·lics arreu del món tenen conseqüències especialment greus per a les dones, que sovint pateixen violències específiques en contextos de guerra.
Dones per la Independència denuncia igualment la desigualtat salarial, que situa en una diferència mitjana del 25% entre homes i dones, i assenyala que una de les causes principals és la dedicació de moltes dones als treballs de cures, sovint infravalorats i mal remunerats. Segons la sectorial de l’ANC, aquesta situació contribueix a la precarització laboral i a la pobresa femenina.
El manifest també posa el focus en la penalització laboral de la maternitat i en la manca de reconeixement del treball de cures no remunerat dins l’àmbit familiar, que acaba repercutint en pensions més baixes i en problemes de salut física i mental per a moltes dones. També recorda que una part important del treball de cures és assumit per dones migrades, que sovint pateixen una doble discriminació.
Amb motiu del 8 de març, la sectorial ha convocat la participació en diverses manifestacions arreu del país, entre les quals les de Barcelona (11.30 h, Jardinets de Gràcia), Girona (18 h, plaça Independència), Lleida (12 h, plaça 8 de Març) i Tarragona (12 h, plaça Imperial Tarraco).
A més, en el marc de la campanya “Dones de país”, l’entitat reivindica durant el mes de març la figura de dones catalanes rellevants, com l’activista i feminista Muriel Casals, amb l’objectiu de posar en valor el paper de les dones en la construcció nacional i social del país.
La sectorial conclou el manifest amb una crida a continuar la lluita per “Dones lliures en una Terra Lliure”, defensant que les dones no podran ser plenament lliures mentre el poble català no sigui sobirà.