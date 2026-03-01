Llibertat.cat
Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró

En Homenetge
La seva veu encara ressona entre nosaltres. Company de camí, sembrador de paraules i compromisos, Joan Rocamora continua present en cada lluita compartida i en cada full escrit amb dignitat. La presentació dels seus llibres a Mataró serà també un espai per retrobar-lo en aquesta memòria viva que no s’apaga.

01/03/2026 Política

La llibreria BUC de Llibres (C/ Sant Josep, 17) acollirà aquest dijous 5 de març, a les 19 h, la presentació dels llibres  Un retrat calidoscòpic i Escrits en llibertat, dues obres que dibuixen el perfil vital, intel·lectual i polític d’en Joan Rocamora, company i un dels fundadors de Llibertat. L’acte és organitzat per la CUP Mataró.

Els llibres recullen reflexions, vivències i pensament crític, i constitueixen també un testimoni d’una generació que ha sostingut amb coherència les lluites nacionals i populars dels Països Catalans en el camí cap la Independència. En el cas de Rocamora, l’escriptura no és només memòria: és combat, és compromís, és mirada crítica, és voluntat de transformació.

Col·loqui amb veus compromeses

La presentació inclourà un col·loqui amb diverses persones que han compartit trajectòria i reflexió amb ell:

  • Agustí Barrera, historiador

  • Montserrat Salvador, parella d’en Joan

  • Maurici Jaumandreu, filòsof

  • Narcís López, amic de lluites compartides

  • Joan Cots, professor de llengua i literatura catalana

Serà un acte de paraula i record, però també de continuïtat. Perquè les idees que es defensen amb honestedat no desapareixen: es transmeten, es transformen i es projecten endavant.

La presentació és oberta a tota la ciutadania i vol esdevenir un punt de trobada entre cultura, militància i memòria compartida.

(Nota: El vídeo de la portada es refereix a  xerrada  sota el títol Memòria i lluita, que va ser realitzada el dia 5 de febrer del 2011 al Casal Popular Les Vinyes (Mataró). Feta en motiu del dia del combatent català ( 26 de gener). Xerrada organitzada per Maulets Maresme que ens explica breument la història del independentisme,a càrrec de Joan Rocamora (MDT) i Agustí Barrera (historiador).

