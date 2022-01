Desobediència

El CDR de la Cerdanya citat per un tall de carretera en suport a Pablo Hasel no es presenta al jutjat

El company Tomàs Sayes, del CDR de la Cerdanya, ha optat per no comparèixer a declarar als jutjats de la Seu d'Urgell acusat per un tall de carretera contra l'empresonament del cantant Pablo Hasel. Va ser detingut per aquest causa el març de 2021.

Ell mateix ha explicat que s'oposava a aquesta compareixença durant la concentració de suport convocada aquest matí a les portes de l'edifici.

Segons recull Regió7, l'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha explicat a la premsa "que no hi ha cap indicis suficients per atribuir-li els fets i que han demanat el sobreseïment del cas" i que el jutge instructor de la capital alturgellenca ho desestimés, han presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Lleida. Per aquest motiu la defensa volia que se suspengués la declaració fins que es resolgués aquesta petició.

Sayes ja ha estat perseguit en altres ocasions pe la justícia espanyola: el desembre de 2019 va ser citat als jutjats de Perpinyà després de ser retingut i identificat durant el tall del Tsunami Democràtic de la Jonquera, per part de la policia francesa; el febrer de 2019 va ser detingut per agents dels Mossos per no haver-se presentat a declarar al jutjat de Puigcerdà acusat d'un delicte de manifestació il·legal en una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

#EnImatges Concentració davant els Jutjats de #laSeu en suport a un membre del @CerdanyaCDR citat a declarar en relació a les protestes d'ara fa un any per l'empresonament de Pablo Hasél. Informació prèvia: https://t.co/jqBt8Hm8cf #Cerdanya #AltUrgell #AltPirineu pic.twitter.com/zen0PgV14o — RàdioSeu (@RadioSeu) January 19, 2022