Absol Pablo Hasel i 10 acusats més per manifestar-se contra la detenció de Puigdemont

L’Audiència de Lleida ha absolt el raper Pablo Hasél i 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, el 25 de març de 2018.

Se’ls acusava de desordres públics amb l’agreujant d’ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l’autoritat. La Sala, però, ha conclòs que, tot i que ha quedat demostrat que els 11 acusats eren allà, no hi ha prou proves que demostrin que van ser ells els que van incitar a la violència, alterar la pau o lesionar algú. Quatre dels encausats van pactar amb la fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets i 7 van anar a judici. L’Audiència, però, absol als 11.