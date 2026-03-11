Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica

La sanció deriva de la protesta antimonàrquica que va tenir lloc el 24 de juliol passat coincidint amb la visita de membres de la família completa dels borbons (Felipe VI, Leticia, Leonor i Sofia) al municipi. Segons la Coordinadora, Vilà va ser un dels promotors de l’acte institucional i, de fet, es va encarregar del càtering de la visita.
Els activistes consideren que, atès el seu paper en l’organització de l’esdeveniment, l’alcalde hauria d’assumir el cost de la sanció imposada a un dels participants en la protesta. Durant la intervenció al ple, els membres de la Coordinadora han exigit explicacions i han reiterat el seu rebuig a la presència de la monarquia al municipi.
Per la seva banda, el batlle i el consistori no ha fet públic de moment cap posicionament sobre la reclamació i si està disposat a pagar la sanció.