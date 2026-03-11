Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica

ANTIMONÀRQUICS
Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines reclama a l'alcalde de Sant Martí Vell (Robert Vilà que va ser un dels promotors de la visita borbònica al municipi el passat 24 de juliol, de fet els va fer el càtering ) els 300 euros de multa que ha rebut del Departament d'Interior per la protesta antimonàrquica d'aquell dia.

11/03/2026 Drets i Llibertats
La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) s’ha presentat aquest matí a l’Ajuntament de Sant Martí Vell (Gironès) i ha interromput el ple municipal per reclamar a l’alcalde, Robert Vilà, que assumeixi el pagament d’una multa de 300 euros imposada pel Departament d’Interior.

La sanció deriva de la protesta antimonàrquica que va tenir lloc el 24 de juliol passat coincidint amb la visita de membres de la família completa dels borbons (Felipe VI, Leticia, Leonor i Sofia) al municipi. Segons la Coordinadora, Vilà va ser un dels promotors de l’acte institucional i, de fet, es va encarregar del càtering de la visita.

Els activistes consideren que, atès el seu paper en l’organització de l’esdeveniment, l’alcalde hauria d’assumir el cost de la sanció imposada a un dels participants en la protesta. Durant la intervenció al ple, els membres de la Coordinadora han exigit explicacions i han reiterat el seu rebuig a la presència de la monarquia al municipi.

Per la seva banda, el batlle i el consistori no ha fet públic de moment cap posicionament sobre la reclamació i si està disposat a pagar la sanció. 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  4. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  5. La Intersindical acusa CCOO i UGT de traïció i crida a desbordar-los amb una vaga massiva a leducació
  6. Policies? Parlem-ne
  7. La CUP de Blanes aposta pel tren-tram amb Lloret i rebutja reactivar el projecte de la C-32
  8. Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura
  9. La sectorial de Dones de lANC denuncia el colonialisme espanyol en el manifest i convoca mobilitzacions
  10. Poble Lliure reivindica el 8M sota el lema Dones lliures en una Terra Lliure
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid