El diputat al Parlament Dani Cornellà declara als Jutjats per la denúncia interposada contra els mossos per l’agressió soferta en la concentració en suport a Pablo Hasel

Avui, dilluns 31 de maig, coincidint amb el dia en que s’ha fet pública la sentència de l’Audiència de Barcelona que condemna a dos anys a un agent dels Mossos d’Esquadra per l’agressió l’any 2016 a un periodista de La Directa a qui li va trencar el dit, el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya en Dani Cornellà ha testificat als Jutjats de Girona en qualitat de perjudicat per la denúncia que va presentar contra els Mossos també per una agressió soferta.

Aquest cas fa referència als fets ocorreguts el febrer passat,en què en el marc de la concentració a Girona de rebuig a l’empresonament del raper Hasel, un agent dels Mossos d’Esquadra va ferir d’un fort cop al cap amb la porra a Dani Cornellà. El diputat ja va informar que presentaria denúncia ja que considera va ser agredit d’una manera brutal i totalment injustificada.



El diputat, que ha sortit satisfet de la seva declaració, s’ha mostrat també encoratjat per la sentència que s’ha conegut avui: “no es pot acceptar ni una agressió policial més, no poden quedar impunes aquells que fan servir la violència per coartar el legítim dret de protesta dels ciutadans i els càrrecs electes. Això s’ha d’acabar”, ha declarat a la seva sortida dels Jutjats.