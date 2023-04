Repressió

El jutge arxiva la tercera causa del company Tomàs Sayes per les protestes de suport a Pablo Hasél

En un comunicat signat per Alerta Solitària, Ateneu Popular de Cerdanya, CDR de Cerdanya i Solidaritat Cerdanya expressen el seu suport a Tomàs Sayes, rebutgen també la política d'Assejament i criminalització que segueixen el Mossos per "frenar l'organització popular i la lluita per la llibertat dels Països Catalans" i denuncien "la hipocresia de les institucions catalanes i els patits polítics al poder per no procurar la llibertat del company Pablo Hasel, i ni tan sols procuparar per la seva salut". Tomàs Sayes és membre de Llibertat.cat, del CDR de la Cerdanya i de l'ANC.