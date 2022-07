REPRESSIÓ

Ordres de detenció per a dos acusats d'organitzar manifestacions en suport a Pablo Hasél que han decidit no presentar-se als jutjats com a acte de desobediència

El 27 de juny d'aquest any es va posar en 'cerca i captura' Tomàs Sayes acusat de participar en l'acció del 19 de febrer del 2021 en què es va tallar l’accés al túnel del Cadí-Andorra en protesta contra l'empresonament del cantant Pablo Hasel. Sayes ha decidit no presentar-se als jutjats com a acte de desobediència.