Repressió

Un escocès resident a Barcelona condemnat a 5 anys i 1 mes de presó per les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel.

La secció 8a de l'Audiència Provincial de Barcelona ha emès una duríssima sentència contra William, l'escocès, resident a Barcelona, que ja va estar un mes tancat en presó provisional, per les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel.

La condemna ascendeix a poc més de 5 anys de presó: 1 any i 4 mesos pel delicte de desordres públics, i 3 anys i 9 mesos pel delicte d'atemptat contra l'autoritat.

La sentència sembla reproduir la lògica de castigar aquells qui, pel fet de ser estrangers, no tenen dret a indignar-se per un afer «intern» com és el de protestar per l'empresonament del Pablo Hasel, i que en fer-ho, evidencien de cara a l'opinió pública dels seus pa'isos d'origen, la pèssima qualitat de la democràcia espanyola.

Alerta Solidària considera que la sentència desborda els límits d'allò que podia ser raonablement previsible, malgrat no ser acceptat per nosaltres, i que hauria passat per una condemna menor per desordres públics, en relació amb la manifestació del dia 17 de febrer de 2021, que va acabar amb càrregues de la policia. "No podem entendre la contundència en condemnar per atemptat, i amb l'agreujant de disfressa, quan no consta cap agent policial ferit, cap dany a cap vehicle, equipament ni mobiliari, ni cap pedra ni objecte que s'hauria llençat. Només, un cop més, consta la paraula dels policies contra la nostra", ha remarcat platadorma antirepressiva.

Alerta Solidària continuara la batalla judicial on calgui i fins on calgui sabent, però, remarca que "la victòria final només ens la donarà el carrer"