La CUP de Blanes aposta pel tren-tram amb Lloret i rebutja reactivar el projecte de la C-32

La CUP de Blanes ha defensat la implantació d’un tren-tram entre Blanes i Lloret de Mar com a solució estructural als problemes de mobilitat entre els dos municipis i ha criticat la voluntat del govern de la Generalitat de reactivar el projecte d’ampliació de l’autopista C-32.
La polèmica s’ha reactivat arran de la resposta escrita del govern a una pregunta del diputat de la CUP Dani Cornellà sobre la mobilitat entre Blanes i Lloret. En el document, amb data del 23 de febrer, l’executiu socialista anuncia que aquest 2026 preveu implantar un corredor de busos llançadora (BRCAT) entre les dues poblacions. Tanmateix, també considera que la solució idònia per millorar la mobilitat és recuperar el projecte de perllongament de la C-32 o de les rondes urbanes de Blanes i Lloret, i ha impulsat un nou estudi per poder executar aquesta ampliació.
Davant aquesta resposta, Dani Cornellà ha qualificat l’aposta del govern de “del tot incongruent”, recordant que el projecte d’ampliació de la C-32 va ser anul·lat el 2022 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va determinar que l’estudi ambiental havia caducat i que la iniciativa infringia la llei del canvi climàtic.
En la mateixa línia, el portaveu de la CUP de Blanes, Carles Estríngana, ha afirmat que la millor alternativa per millorar la mobilitat i alhora evitar un major impacte ambiental és impulsar el tren-tram entre Blanes i Lloret o bé actuar sobre la xarxa viària existent, com el desdoblament de les carreteres Tordera-Blanes o Blanes-Lloret.
La formació considera que la posada en marxa d’un BRCAT pot ser una mesura provisional, però no la solució definitiva davant d’una demanda de mobilitat elevada entre les dues poblacions. Segons la CUP, el tren-tram ofereix millors prestacions en termes de velocitat, emissions, costos i manteniment de la infraestructura en comparació amb els autobusos, tal com assenyalen dades de la Plataforma Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona.
Estríngana també ha destacat la tasca de la plataforma Aturem la C-32 i del col·lectiu Emboscades, que treballen per impedir que el projecte d’ampliació de l’autopista es materialitzi. El regidor de la CUP ha assegurat que “les treballadores de la zona no treuen cap benefici d’aquest projecte”, ja que els desplaçaments quotidians entre Tordera, Blanes i Lloret continuaran fent-se per les mateixes carreteres. “La C-32 només beneficia el turisme”, ha conclòs.