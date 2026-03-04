Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura

Junts per Tàrrega i la CUP Tàrrega registraran una moció de censura a l’Ajuntament de Tàrrega amb l’objectiu d’obrir una nova etapa política després de la qüestió de confiança plantejada pel govern en minoria d’ERC i PSC.
Les dues formacions argumenten que la decisió respon al bloqueig polític generat per un executiu incapaç d’articular una majoria estable, d’aprovar els pressupostos mitjançant el diàleg i d’establir un marc sòlid de governabilitat. Segons han assenyalat, la qüestió de confiança ha evidenciat “el fracàs d’una manera de governar en minoria sense voluntat real d’acord”.
Davant d’aquesta situació, Junts i la CUP han assumit la responsabilitat d’explorar una alternativa per desbloquejar la ciutat i garantir estabilitat institucional fins a final de mandat. Fruit d’aquest treball, les dues formacions han tancat un acord de govern per al període 2026-2027 basat en tres eixos principals: més transparència, més serveis públics i més proximitat amb la ciutadania.
Segons el pacte, Rosa Maria Perelló de Junts serà investida alcaldessa, mentre que Laia Recasens de la CUP assumirà la primera tinència d’alcaldia, configurant un lideratge compartit entre les dues formacions.
Junts assumirà les àrees vinculades a alcaldia, urbanisme, feminismes, acció social, comerç i gestió econòmica amb l’objectiu de garantir estabilitat executiva. La CUP gestionarà serveis municipals, transició energètica, habitatge, participació, cultura i la nova Regidoria de Llengua.
El nou govern planteja reforçar la transparència institucional amb una agenda pública oberta, mecanismes de rendició de comptes i una comunicació institucional més plural. També es vol potenciar la participació ciutadana i el paper de les entitats, recuperant espais de diàleg amb el teixit social.
En l’àmbit dels serveis públics, el pacte inclou un pla de manteniment, neteja i accessibilitat de la ciutat, la finalització del desplegament d’enllumenat LED, millores en la mobilitat a peu i en bicicleta i l’impuls d’un model energètic sostenible.
L’habitatge es fixa com una de les prioritats centrals, amb l’objectiu d’ampliar el parc públic, impulsar la rehabilitació i desplegar un Pla Local d’Habitatge.
Entre altres mesures, l’acord també contempla la municipalització del Teatre Ateneu, el reforç de les polítiques culturals i patrimonials, la creació d’una plataforma de comerç electrònic local i la posada en marxa d’una Regidoria de Llengua.
Junts i la CUP han destacat que, malgrat les diferències ideològiques, han prioritzat l’estabilitat institucional i el futur de la ciutat. “S’obre una nova etapa de treball conjunt i de compromís amb Tàrrega”, han afirmat.