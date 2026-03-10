El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga estudiantil el 20 de març i ha fet una crida a mobilitzar la comunitat educativa entre el 16 i el 19 de març amb diferents accions descentralitzades arreu del Principat de Catalunya. L’objectiu és pressionar el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè respongui a les demandes del professorat i millori les condicions del sistema educatiu públic.
La convocatòria arriba després de la vaga docent del passat 11 de febrer, que el sindicat estudiantil considera “històrica” i que va mobilitzar desenes de milers de docents per denunciar la precarització del sector i l’infrafinançament del sistema educatiu.
Segons el SEPC, l’èxit d’aquella jornada va ser fruit del cansament acumulat del col·lectiu docent després d’anys de reivindicacions sense resposta per part de l’administració.
Crítiques a les propostes d’Educació
Un mes després de la mobilització, l’organització estudiantil considera que les propostes presentades pel Departament són insuficients i no responen a les necessitats reals de l’educació pública.
El SEPC també critica que els acords només hagin estat parcialment pactats amb els sindicats CCOO i UGT, que segons el sindicat estudiantil no representen la majoria mobilitzada del professorat.
Per aquest motiu, l’organització defensa que cal incrementar la pressió des de tota la comunitat educativa perquè les mobilitzacions es tradueixin en millores efectives de les condicions laborals dels docents i de la qualitat del sistema educatiu.
Mobilitzacions arreu del territori
Durant la preparació de la vaga docent del febrer, el SEPC explica que l’estudiantat va participar activament en la difusió i el suport a les mobilitzacions, tot i no convocar vaga pròpia per evitar diluir el protagonisme del professorat.
Ara, però, consideren necessari fer un pas més i convocar vaga estudiantil el 20 de març, coincidint amb una manifestació unitària a Barcelona.
Defensa de l’educació pública i del català
El sindicat estudiantil situa les mobilitzacions en un context que considera de desmantellament dels serveis públics, especialment en àmbits com la sanitat i l’educació.
També denuncia el que qualifica d’ofensiva contra la llengua catalana, citant com a exemple la decisió anunciada el 25 de febrer per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana d’eliminar del currículum de batxillerat els autors no valencians.
Segons el SEPC, aquesta mesura nega la unitat de la llengua i la realitat cultural dels Països Catalans.
Crida a la mobilització
El sindicat fa una crida a tota la comunitat educativa a participar en les mobilitzacions i a defensar una educació pública, popular, feminista i en català.
Entre les reivindicacions que plantegen hi ha la millora de les condicions laborals del professorat, la fi de la segregació escolar per motius socials o de gènere i la garantia del català com a llengua vehicular a les aules.
“Defensar l’educació pública és defensar el nostre poble i la nostra classe”, conclou el comunicat.