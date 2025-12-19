Les Marxes de Torxes reclamen lamnistia per a Dolores López Resina, Pablo Hasel i la resta de represaliats polítics

Diverses ciutats dels Països Catalans (Granollers, Lleida i Barcelona) acullen aquests dies Marxes de Torxes en defensa de l’Amnistia Total i la llibertat de les persones empresonades per motius polítics a l’Estat espanyol. Les mobilitzacions, impulsades per col·lectius antirepressius i de solidaritat, posen enguany el focus en casos com el de Dolores López Resina "Lola" i Pablo Hasel altres represaliats per la seva participació en lluites populars i reivindicatives en defensa d'un habitatge digne per a tothom.
La primera convocatòria va tenir lloc aquest dijous a Granollers, amb una marxa pel centre de la ciutat sota el lema «Lola llibertat. Amnistia total». L’acte va ser convocat pel Comitè per la Llibertat de la Lola, amb el suport d’Alerta Solidària, i va voler visibilitzar la situació de les persones empresonades per raons polítiques a l’estat espanyol.
Segons Alerta Solidària, la mobilització va reclamar la llibertat de Dolores López Resina, Pablo Hasel i Abel, tot denunciant l’existència de persones empresonades per motius polítics i reafirmant la necessitat de mantenir la mobilització i l’organització popular.
Lleida i Barcelona prenen el relleu
Les Marxes de Torxes continuen aquest divendres a Lleida, amb una convocatòria a les 19 h a l’avinguda de Blondel, impulsada per la Plataforma Antirepressiva de Ponent. El col·lectiu alerta que “el feixisme avança protegit per l’Estat i la seva maquinària repressiva” i denuncia que, quan el poble s’organitza, la resposta és la repressió.
Des de la plataforma assenyalen que a l’estat espanyol “es persegueix l’antifeixisme des dels tribunals hereus del franquisme”, i qualifiquen la denominada Transició com una “farsa imposada a sang i foc”. En aquest context, situen les Marxes de Torxes com una resposta col·lectiva davant la repressió política i judicial.
El cas de Dolores López Resina "Lola"
Els col·lectius convocants consideren Dolores López Resina una presa política. Originària d’Almeria i veïna de Granollers, als anys setanta va prendre partit per la classe treballadora i per l’autodeterminació dels pobles, iniciant la seva militància al PCE (i). Va ser empresonada entre 1980 i 1988 i, posteriorment, condemnada per l’Audiència Nacional espanyola a més de 100 anys de presó com a còmplice d’un atemptat d’ETA a Santander.
Segons expliquen des del Comitè de Suport, “la Lola mai ha deixat d’interessar-se, d’analitzar i de participar en les lluites que considerava justes”. L’any 2018 va ser extraditada a l’Estat espanyol i, actualment, es troba empresonada al Centre Penitenciari d’Àlaba (Zaballa), al municipi d’Iruña de Oca.
Dolores López Resina, coneguda com a Lola, és avui, segons els col·lectius de suport, la presa política de més edat de l’Estat espanyol. El pròxim 20 de febrer de 2026 complirà 75 anys.
Crida a la mobilització a Barcelona
La Marxa de Torxes culminarà dissabte 20 de desembre a Barcelona, amb una concentració a les 19 h a la plaça Universitat. El raper i pres polític Pablo Hasel ha fet una crida a participar-hi, recordant que aquesta mobilització se celebra cada any per denunciar “l’existència de presos i preses polítiques a l’estat espanyol des del 1939” i per reivindicar l’Amnistia Total.
Els col·lectius convocants subratllen que la repressió no és un fet aïllat, sinó un mecanisme estructural de l’estat espanyol, i que l’amnistia és una eina política necessària per posar fi a la persecució de l’antifeixisme, l’independentisme i les lluites socials.