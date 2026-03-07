Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Gènere

Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març

8M
Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans organitza unes jornades els dies 27 i 28 de març per debatre sobre la igualtat, el context internacional i la situació social i cultural del País Valencià.

07/03/2026 Gènere

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha anunciat la celebració d’una trobada a València els pròxims 27 i 28 de març, amb l’objectiu d’analitzar els principals reptes del feminisme i reivindicar la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida pública.

En un comunicat fet públic coincidint amb el 8 de març, el col·lectiu alerta que, malgrat els avenços legislatius en matèria d’igualtat, persistixen desigualtats estructurals que continuen relegant moltes dones a posicions secundàries en espais de poder polític i econòmic. Assenyalen que, tot i que avui dia la majoria de titulades universitàries són dones, els càrrecs directius i de major responsabilitat continuen ocupats majoritàriament per homes.

Segons el col·lectiu, tant la política com el món dels grans negocis continuen marcats per una cultura masculinitzada que dificulta l’accés de les dones als espais de decisió. Per això, defensen la necessitat de “feminitzar la política i la vida econòmica”, incorporant valors com el diàleg, l’empatia, la cooperació i la comprensió per afrontar els problemes socials.

Les jornades de València abordaran també el context internacional actual, que qualifiquen de “violent i preocupant”, marcat per conflictes armats i per la incapacitat de la comunitat internacional d’aturar guerres i massacres que afecten greument la població civil.

A més, durant la trobada es debatrà sobre l’impacte social dels desastres provocats per la DANA, especialment pel que fa a la pèrdua de vides humanes i la manca d’assumpció de responsabilitats per part de dirigents polítics. Les sessions també tractaran la situació social, cultural, lingüística i política del País Valencià.

En el manifest difós aquest 8 de març, el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans reivindica la plena igualtat efectiva entre dones i homes, sense discriminacions ni obstacles legals, i fa una crida a superar els estereotips associats als rols de gènere.

El col·lectiu també expressa la seva solidaritat amb les dones d’arreu del món que lluiten per la igualtat i la llibertat: des de les dones migrants que defensen els seus drets en societats occidentals fins a les dones que viuen en països en guerra i continuen reivindicant la pau, la dignitat i la justícia.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  4. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. Policies? Parlem-ne
  7. Els sindicats deducació rebutgen la proposta retributiva del Departament i convoquen vaga del 16 al 20 de març
  8. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  9. Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura
  10. La por a la democràcia.
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid