Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha anunciat la celebració d’una trobada a València els pròxims 27 i 28 de març, amb l’objectiu d’analitzar els principals reptes del feminisme i reivindicar la plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida pública.
En un comunicat fet públic coincidint amb el 8 de març, el col·lectiu alerta que, malgrat els avenços legislatius en matèria d’igualtat, persistixen desigualtats estructurals que continuen relegant moltes dones a posicions secundàries en espais de poder polític i econòmic. Assenyalen que, tot i que avui dia la majoria de titulades universitàries són dones, els càrrecs directius i de major responsabilitat continuen ocupats majoritàriament per homes.
Segons el col·lectiu, tant la política com el món dels grans negocis continuen marcats per una cultura masculinitzada que dificulta l’accés de les dones als espais de decisió. Per això, defensen la necessitat de “feminitzar la política i la vida econòmica”, incorporant valors com el diàleg, l’empatia, la cooperació i la comprensió per afrontar els problemes socials.
Les jornades de València abordaran també el context internacional actual, que qualifiquen de “violent i preocupant”, marcat per conflictes armats i per la incapacitat de la comunitat internacional d’aturar guerres i massacres que afecten greument la població civil.
A més, durant la trobada es debatrà sobre l’impacte social dels desastres provocats per la DANA, especialment pel que fa a la pèrdua de vides humanes i la manca d’assumpció de responsabilitats per part de dirigents polítics. Les sessions també tractaran la situació social, cultural, lingüística i política del País Valencià.
En el manifest difós aquest 8 de març, el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans reivindica la plena igualtat efectiva entre dones i homes, sense discriminacions ni obstacles legals, i fa una crida a superar els estereotips associats als rols de gènere.
El col·lectiu també expressa la seva solidaritat amb les dones d’arreu del món que lluiten per la igualtat i la llibertat: des de les dones migrants que defensen els seus drets en societats occidentals fins a les dones que viuen en països en guerra i continuen reivindicant la pau, la dignitat i la justícia.