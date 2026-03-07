Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Poble Lliure reivindica el 8M sota el lema Dones lliures en una Terra Lliure

8M
Poble Lliure reivindica el 8M sota el lema Dones lliures en una Terra Lliure

L’organització defensa un sistema públic de cures, la dignitat laboral i la defensa del planeta en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

07/03/2026 Política

L’organització independentista Poble Lliure ha difós un missatge amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, en què reivindica la necessitat de reforçar els serveis públics i garantir drets socials des d’una perspectiva feminista i de justícia social.

En una publicació a les xarxes socials, l’organització fa una crida a “alçar la veu per la vida” i reclama la construcció d’un servei públic de cures remunerades, així com el reforç dels serveis públics i l’assoliment de l’equitat i la dignitat laboral.

El missatge també incorpora una reivindicació ecologista, assenyalant la necessitat de defensar “un planeta que no és mercaderia”, vinculant així la lluita feminista amb la defensa del territori i del medi ambient.

La campanya es presenta sota el lema “Dones lliures en una terra lliure”, una consigna que connecta la lluita feminista amb l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.

Amb aquesta iniciativa, Poble Lliure se suma a les mobilitzacions i activitats convocades arreu del país amb motiu del 8 de març, una jornada de reivindicació dels drets de les dones i de denúncia de les desigualtats estructurals que encara persisteixen en l’àmbit laboral, social i polític.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  4. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. Policies? Parlem-ne
  7. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  8. Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura
  9. La por a la democràcia.
  10. "Prou excuses. Els pisos, per viure-hi!"
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid