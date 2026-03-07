L’organització independentista Poble Lliure ha difós un missatge amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, en què reivindica la necessitat de reforçar els serveis públics i garantir drets socials des d’una perspectiva feminista i de justícia social.
En una publicació a les xarxes socials, l’organització fa una crida a “alçar la veu per la vida” i reclama la construcció d’un servei públic de cures remunerades, així com el reforç dels serveis públics i l’assoliment de l’equitat i la dignitat laboral.
El missatge també incorpora una reivindicació ecologista, assenyalant la necessitat de defensar “un planeta que no és mercaderia”, vinculant així la lluita feminista amb la defensa del territori i del medi ambient.
La campanya es presenta sota el lema “Dones lliures en una terra lliure”, una consigna que connecta la lluita feminista amb l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.
Amb aquesta iniciativa, Poble Lliure se suma a les mobilitzacions i activitats convocades arreu del país amb motiu del 8 de març, una jornada de reivindicació dels drets de les dones i de denúncia de les desigualtats estructurals que encara persisteixen en l’àmbit laboral, social i polític.