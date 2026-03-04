Llibertat.cat
Convocada una manifestació entre Gavà i Castelldefels per aturar el Pla de Ponent

En defensa de la terra
La mobilització començarà a les 10 del matí a l’estació de Gavà i culminarà a l’estació de Castelldefels el proper 14 de març en un recorregut que vol visibilitzar el rebuig social al projecte i defensar la preservació dels espais naturals del delta del Llobregat.

04/03/2026 Territori

El Col·lectiu Aturem el Pla de Ponent i Plataformes veïnals i ecologistes han convocat una manifestació el pròxim 14 de març per reclamar l’aturada del Pla de Ponent, un projecte urbanístic que preveu la construcció de milers d’habitatges a la zona natural situada entre Gavà i Castelldefels.

La mobilització començarà a les 10 del matí a l’estació de Gavà i culminarà a l’estació de Castelldefels, en un recorregut que vol visibilitzar el rebuig social al projecte i defensar la preservació dels espais naturals del delta del Llobregat.

La protesta està impulsada per col·lectius com Salvem el Calamot i la Riera dels Canyars, que alerten de l’impacte ambiental i territorial que tindria el desenvolupament urbanístic previst.

Alerten de l’impacte ambiental i del risc d’inundabilitat

Segons les entitats convocants, el Pla de Ponent suposaria la transformació d’un ampli espai natural en una nova zona urbanitzada, amb la construcció d’habitatges i infraestructures que alterarien un entorn amb gran valor ambiental.

Els opositors al projecte també denuncien que part dels terrenys afectats presenten risc d’inundabilitat, fet que consideren incompatible amb la construcció massiva d’habitatges. A més, alerten de la pèrdua d’espais verds i de biodiversitat en una zona ja fortament pressionada per la urbanització.

La mobilització també vol posar el focus en el model territorial i urbanístic del Baix Llobregat. Les entitats convocants defensen que cal prioritzar la preservació dels espais naturals i la qualitat de vida davant projectes especulatius que incrementen la pressió urbanística.

“Ciment o natura”

Amb lemes com “Ciment o natura” o “Aturem el Pla de Ponent”, els organitzadors fan una crida a la ciutadania a participar en la manifestació i a defensar la preservació del territori.

“Porta la teva samarreta, ara és el moment”, assenyala la convocatòria, que adverteix que “no hi haurà marxa enrere” si el projecte urbanístic tira endavant.

La protesta vol convertir-se en una nova mostra de mobilització ciutadana en defensa dels espais naturals del Baix Llobregat i contra un model urbanístic que les entitats consideren insostenible.

