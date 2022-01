Repressió

Citen a declarar la mare d'Hasel acusada d'organitzar la manifestació per l'empresonament del seu fill

El proper 7 de febrer han estat citats a declarar als Jutjat de Lleida la mare de Pablo Hasel i un membre de la Plataforma Llibertat Hasel. Se'ls acusa d'organitzar la manifestació per l'empresonament cantant. Ho ha anunciat la Plataforma que ja ha convocat una concentració el mateix dia 7, a dos quarts d'una del migdia a la plaça Sant Joan. Per la seva banda el militant de la plataforma solidària citat ha manifestat que no es presentarà voluntariàment al Jutjats.

Hasel va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 16 de febrer de 2021 al Rectorat de la UdL, on s'havia tancat amb altres persones.La detenció es va dur a terme per donar compliment a la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava el raper a 2 anys i 9 mesos de presó per enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Des de la seva detenció, Hasel es troba intern al Centre Penitenciari de Ponent.