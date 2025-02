"4 anys segrestat"

Cantada per denunciar l'empresonament d'Hasél davant la presó de Ponent

Amb la música de la cançó de la "Presó de Lleida", Lluís Llach li posat una nova lletra lletra i ha denunciat que a Hasél "li han robat 4 anys de vida", tot i que "no ha cantat mai mentides ni grans ni petites, la història d’un Borbó per lladre i cabró”. L’acte s’ha dut a terme aquest migdia davant la presó de Ponent.

La cantada ha estat organitzada per Cantaires de Ponent amb la col·laboraciód’altres entitats com la plataforma Antirepressiva de Ponent, coincidint amb els 4 anys d'empresonat de Hasél. També s'han sumat a l'acte, el presidet de l'ANC, Lluís Llach juntament amb els Cants de la Llibertat de Terrassa, lo Martí de Térmens, Nailo, Acros. Llach ha cantant la cançó de la "Pesó de Lleida, amb una lletra per a l’ocasió sobre la situació de Pablo Hasél i ha destacat que la llibertat d’expressió no pot costar la llibertat d’almenys 4 anys. “És inadmissible democràticament. El sistema té forats i esquerdes per tot arreu”, ha manifestat.

Alguns dels parlaments que s'han realitzat criticaven el fet que Hasél resti encara empresonat per fer unes cançons criticant la monarquia corrupta, mentre altres persones com Mazón estiguin en llibertat. També s’ha fet la lectura d’un manifest i d’un escrit de Hasel. Al text, el raper fa referència a una “repressió col·lectiva” a la qual s’ha de donar una resposta amb la “màxima contundència possible”. En aquest sentit, l’escrit defensa que la “lluita organitzada és l’única que pot fer front a la violència sistèmica”.

Pablo Hasél va entrar al centre penitenciari per les lletres de les seves cançons contra la monarquia espanyola, però actualment acumula altres causes per la seva militància en moviments socials de la ciutat. La seva sortida de la presó es preveu pel dia 14 d’abril del 2027.

Gràcies @lluis_llach per acompanyar-nos en la

🎵 CANTADA PER LA LLIBERTAT🎵

dedicada als 4 anys del segrest del @PabloHasel. Gràcies per la punyent nova lletra a la nostra cançó

“La presó de Lleida” @antirepre_pon @ANCLleidaSegria @OmniumLleida #cantairesdeponent pic.twitter.com/7OnoUDrNoz — Cor Plaça Paeria (@CorPaeria) February 16, 2025