Declararà el Mosso que va agredir Dani Cornellà (CUP) en una manifestació pro-llibertat de Hasél

Segons informa el digital El Gerió Digital el jutjat d'instrucció 2 de Girona ha citat a declarar com a investigat un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra per l'agressió al diputat de la CUP per Girona, Dani Cornellà, durant les mobilitzacions de protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél. Un mosso que va agredir a la cama i el cap Cornellà en una manifestació pro-llibertat de Hasél a la Devesa de Girona.