La CAL lliura els XX Premis Nacionals Joan Coromines

Enguany la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) organitza la 20a edició dels Premis Nacionals Joan Coromines a Vilafranca del Penedès.

Els Premis Nacionals Joan Coromines són el reconeixement de la CAL cap a persones o entitats que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua, cultura i nació catalanes. Alhora, volen ser un revulsiu que ens esperoni a seguir treballant per assolir el ple reconeixement de la nostra identitat nacional i de la nostra llibertat.

En aquesta ocasió, els guardonats són Joaquim Arenas i Margarida Muset, per la seva intensa i continuada lluita per la normalització de la llengua catalana; Parlem Telecom, per ser l’única empresa de telefonia de matriu catalana, imprescindible per no dependre de serveis estatals; Pack Màgic, per la difusió de recursos infantils en català que fomenten valors socials i culturals; SoftCatalà, per ser pioners en el foment de la presència i l’ús del català en tots els àmbits de les noves tecnologies; Músics per la Llibertat de l’Alt Penedès (guardó local), per la seva persistència en la defensa de les nostres llibertats nacionals; i Miquel Strubell (homenatge pòstum), en reconeixement a la seva lluita per la llengua, la cultura i la nostra llibertat nacional.

El lliurament dels guardons serà el proper dissabte 12 de novembre a les 18 h al Fòrum Berger Balaguer (Rambla de Nostra Senyora, 6), en un acte presentat per la periodista Judit Benages. L’esdeveniment comptarà amb l'actuació musical de Cesk Freixas. Pere Regull, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, donarà la benvinguda als assistents. La cloenda de l’acte anirà a càrrec del secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i del president de la CAL, Jaume Marfany.