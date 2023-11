CAL

Emotiu homenatge a l'activisme per la llengua de Catalunya Nord en els XXI Premis Coromines

Aquest dissabte 25 de novembre, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’entitat Aire Nou de Bao han fet un homenatge a la Catalunya del Nord i al seu activisme per la llengua catalana en la vint-i-unena edició dels Premis Nacionals Joan Coromines.

El Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà ha acollit, de 15 a 18 hores, aquesta celebració que ha guardonat Blanca Serra, Pere Manzanares, Berenguer Ballester, l’APLEC (Associació per a l’ensenyament del català) i Ampli Productora pel seu compromís en la normalització de la llengua, cultura i nació catalanes.

Al llarg de la celebració també s’ha fet un homenatge als cinc batlles de la Catalunya del Nord que aquest mes d’abril varen ser jutjats al Tribunal Administratiu de Montpeller per haver modificat el reglament del seu consistori per tal que el regidor que així ho desitgés, pogués parlar en català als plens municipals.

“Hem fet una cosa senzilla, com és parlar la nostra llengua al nostre país”, ha explicat Marie Costa, batllessa d’Els Banys, que ha demanat el suport del màxim de gent possible en aquesta lluita, ja que “simbòlicament és molt important”.

Per la seva banda, Nicolas Garcia, batlle d’Elna, ha subratllat la importància que més ajuntaments, com els bretons i els corsos, també se sumin a la iniciativa per tal de portar el debat a l’Assemblea Nacional Francesa.

Qui també ha assistit a la celebració ha estat Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts i Lliures per Europa, i Lluís Puig, exconseller de Cultura i actual responsable d’acció cultural i difusió del Consell de la República. En una breu intervenció, Ponsatí ha afirmat que la Catalunya del Nord és un exemple de com mantenir viva la nació en situacions adverses.

Durant l’acte de lliurament de premis, Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat, ha fet un parlament en el qual ha remarcat el compromís i la disposició del govern de Catalunya de continuar treballant per a la normalització de la llengua catalana.

Bernat Casals, president d’Aire Nou de Bao, ha recordat el dret i el deure de parlar català sempre i amb tothom mentre que Jaume Marfany, president de la CAL, ha destacat que la Catalunya del Nord és terra d’acollida i de refugi.

Aquest 2023 fa vint-i-una edicions que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) organitza els Premis Nacionals Joan Coromines en record al gran filòleg i lingüista. La present edició ha estat coorganitzada per Aire Nou de Bao, una entitat al servei de la llengua i la cultura catalanes al municipi rossellonenc de Bao.

Des d’ambdues associacions s’ha decidit guardonar Blanca Serra per la seva intensa i dilatada lluita per la llengua catalana i la llibertat dels Països Catalans; a Pere Manzanares per la seva trajectòria política i cultural, amb més de 40 anys d’iniciatives a favor de la llengua catalana en el territori nord-català; a Berenguer Ballester per la seva perseverança a favor de la llengua catalana en els mitjans d’informació de la Catalunya del Nord, a l’APLEC pels 40 anys promovent l’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes, i a Ampli Productora pels continuats continguts de producció multimèdia i audiovisual en llengua catalana i referits a temàtiques culturals i esportives del territori nord-català.