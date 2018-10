Català

Carme Sansa, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Enric Larreula, la revista 'Enderrock' i Joan Soler i Amigó, Premis Nacionals Joan Coromines 2018

Aquest pròxim dissabte, dia 6 d’octubre, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) celebrarà la XVII edició dels Premis Nacionals Joan Coromines. L’acte d’enguany tindrà lloc al Teatre Principal ( carrer Francesc Layret 41 ) de la ciutat de Badalona, a partir de les 18:30h.En la present edició, la CAL vol guardonar pel seu compromís en la defensa de la llengua i la cultura catalanes a l’actriu Carme Sansa i Albert, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, l’escriptor i dibuixant Enric Larreula i Vidal, el grup editor de la revistaEnderrock i també l’escriptor badaloní Joan Soler i Amigó, a qui recaurà el guardó local.L’acte serà amenitzat amb el recital de la cantant Anna Ferrer i inclourà, entre altres activitats, un homenatge pòstum a Patricia Gabancho i la commemoració de l’Any Fabra, a càrrec del periodista i escriptor Genís Sinca.Els Premis Nacionals Joan Coromines, que s’atorguen des de l’any 2002 en record al lingüista català, tenen per objectiu reconèixer aquelles persones, entitats o empreses que s’han destacat pel seu treball i implicació en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Al mateix temps, volen ser un revulsiu que ens esperoni a continuar actuant per assolir el ple reconeixement de la nostra identitat nacional i la nostra llibertat com a poble.A hores d’ara s’han celebrat disset edicions dels Premis, totes elles a diferents poblacions dels Països Catalans, durant els quals s’han guardonat més de 50 personalitats, associacions, mitjans i empreses que, bé sigui a partir d’un fet puntual o per la seva trajectòria, són mereixedors d’aquest reconeixement.