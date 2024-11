Català

Els XXII Premis Nacionals Joan Coromines fan un reconeixement al compromís i a la resiliència de sis persones i entitats

Aquest 2024, els Premis Nacionals Joan Coromines faran un. El pròxim dissabte 23 de novembre, a les sis de la tarda, començarà la gala de lliurament de premis des del Casal de Cultura Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat.Dues de les entitats premiades seran, dues associacions amb més de trenta anys d’història que s’han erigit com un far ens els seus àmbits d’actuació, reivindicant els drets lingüístics de la ciutadania i essent un exemple de resiliència.Una altra de les entitats premiades serà, una associació fundada fa cinquanta anys per un grup de famílies compromeses amb el laïcisme, la coeducació, la llengua i el país. Entitat impulsora de l’excursionisme i l’escoltisme a la localitat, durant tots aquests anys ha treballat en projectes de foment de la participació ciutadana i la cohesió veïnal.Entre les persones guardonades hi haurà l’escriptor i dinamitzador lingüístic, expresident de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i un dels impulsors dels Tallers per la Llengua. Compagina la narrativa i l’assaig sociolingüístic amb les conferències i els tallers per fomentar d’una forma inspiradora l'ús de la llengua.Dissabte 23 de novembre també es premiarà el periodista i guionista de ràdio i televisió, un dels professionals de la comunicació que ha tingut més rellevància en els últims trenta anys. Les seves anàlisis rigoroses i en profunditat han fet d’ell una personalitat sobresortint en el món de la comunicació. Persona d’una catalanitat contrastada, ha fugit dels estereotips habituals, buscant l’objectivitat i l’ètica, que no sempre és present en el periodisme actual.Ja per acabar, a títol pòstum, s’entregarà un guardó a l’activista polític i fundador del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN). Persona rellevant en el món de l’activisme, cal destacar la seva tasca de visibilització de les nacions sense estat, les seves aportacions en el procés d’emancipació nacional de Catalunya i la seva defensa dels drets lingüístics universals.Com bé assenyala el, enguany amb la vint-i-dosena edició dels Premis Nacionals Joan Coromines ja són més d’un centenar els premiats en aquests guardons., afirma. Marfany també destaca la importància d’organitzar aquests premis en defensa del català en una de les zones de Catalunya on més s’ha treballat i més es continua treballant per al foment de l’ús social de la llengua.Els Premis Nacionals Joan Coromines és un esdeveniment impulsat des de l’any 2002 per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). S’organitza anualment. La seva finalitat és fer un reconeixement a persones, entitats o empreses que han destacat pel seu compromís en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació.