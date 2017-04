Premis Coromines'17

El Punt Avui TV, el col·lectiu blanc-i-blau Roger de Llúria, Toni Albà, Llengua Nacional, la Coral Pau Casals i Jordi Carbonell, Premis Nacionals Joan Coromines 2017

La XVI edició dels Premis Nacionals Joan Coromines guardonarà el compromís per la llengua d'El Punt Avui TV, el col·lectiu blanc-i-blau Roger de Llúria, Toni Albà, l’Associació Llengua Nacional, la Coral Pau Casals i Jordi Carbonell a títol pòstum.

El lliurament de Premis tindrà lloc dissabte 20 de maig, a les 19 hores, a la Sala Pal·làdius de Pallejà (Carrer Mare de Déu de Loreto, 20).

L’acte, presentat per Meritxell Massegur, comptarà amb el parlament de l’escriptor Víctor Alexandre i l’actuació de la Coral Pau Casals.També es presentarà el manifest del Correllengua 2017, escrit per l’escriptora i periodista Núria Cadenes, i el cartell, adaptat i dissenyat per Anna Fenoy, organitzadora del Correllengua d’Hostalets de Pierola durant molts anys.

Els guardonats

El Punt Avui TV

Col·lectiu blanc-i-blau Roger de Llúria

Toni Albà

Associació Llengua Nacional

Coral Pau Casals (guardó local)