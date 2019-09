Premis Joan Coromines

Ada Parellada, la Fundació d'Empresaris de Catalunya (FemCat), Anna Casassas, Jaume Arnella i Agustí Vilar, Premis Nacionals Joan Coromines 2019

L’acte de lliurament fe premis retrà un homenatge pòstum a la historiadora i activista política Eva Serra. Durant el lliurament també es retrà homenatge a Joana Raspall escritora, lexicòloga i bibliotecària catalana, que anirà a càrrec de la seva filla Imma Cauhé. Es cantaran alguns poemes seus musicats per Joan Josep Blay, a càrrec del seu nét Fèlix Blay i Carme Poch al piano.

El dissabte, dia 28 de setembre, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) celebrarà la XVIII edició dels Premis Nacionals Joan Coromines. L’acte d’enguany tindrà lloc a la Sala Ibèria (Carrer Pi i Margall, 21) de Sant Feliu de Llobregat, a partir de les 19:00h.



En la present edició, la CAL vol guardonar pel seu compromís en la defensa de la llengua i la cultura catalanes a la cuinera Ada Parellada, a la Fundació d'Empresaris de Catalunya, a la traductora Anna Casassas, al cantant i folklorista Jaume Arnella i també al mestre i poeta sanfeliuec Agustí Vilar, a qui recaurà el guardó local.



Els Premis Nacionals Joan Coromines, que s’atorguen des de l’any 2002 en record al lingüista català, tenen per objectiu reconèixer aquelles persones, entitats o empreses que s’han destacat pel seu treball i implicació en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. Al mateix temps, volen ser un revulsiu que ens esperoni a continuar actuant per assolir el ple reconeixement de la nostra identitat nacional i la nostra llibertat com a poble.



A hores d’ara s’han celebrat divuit edicions dels Premis, totes elles a diferents poblacions dels Països Catalans, durant els quals s’han guardonat més de 50 personalitats, associacions, mitjans i empreses que, bé sigui a partir d’un fet puntual o per la seva trajectòria, són mereixedors d’aquest reconeixement.