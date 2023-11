CAL

Els XXI Premis Nacionals Joan Coromines homenatjaran els batlles de la Catalunya del Nord encausats per portar el català als plens

El pròxim dissabteal Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. A less’hi celebrarà la XXI edició dels Premis Nacionals Joan Coromines, que enguany guardonaran i faran un homenatge a persones, entitats i col·lectius de la Catalunya del Nord que han destacat pel seude la llengua, la cultura i la nació catalana.Els guardonats d’aquesta edició són:, per la seva intensa i dilatada lluita per la llengua catalana i la llibertat dels Països Catalans;, per la seva trajectòria política i cultural, amb més de 40 anys d’iniciatives a favor de la llengua catalana en el territori nord-català;, per la seva perseverança a favor de la llengua catalana en els mitjans d’informació nord-catalans; l’ APLEC (Associació per a l’ensenyament del català) , pels 40 anys promovent l’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes al conjunt de la Catalunya del Nord; i, pels continuats continguts de producció multimèdia i audiovisual en llengua catalana, i referits a temàtiques culturals i esportives al conjunt del territori nord-català.Durant la celebració, a més,per haver defensat el dret a parlar català als respectius plens municipals. Ells són:, batlle de Sant Andreu de Sureda;, batlle de Tarerac;, batlle d’Elna,, batllessa d’Els Banys, i, batlle de Portvendres.La gala de dissabte 25 de novembre, presentada per la periodista de Ràdio Arrelsi comptarà amb un petit parlament de cada un d’ells. A més, el públic assistent podrà gaudir amb les actuacions en directe de lai dels. Elsllegiran poemes en diferents moments de la cerimònia i, per acabar, com ja ve essent tradició,: el Cant dels Segadors.La comissió organitzadora dels XXI Premis Nacionals Joan Coromines ha estat formada enguany peri l’entitat al servei de la llengua i la cultura catalanesL’acte de lliurament de premis també comptarà amb els parlaments institucionals de, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya;, vicepresident del Consell Departamental de la Catalunya del Nord;, president de la CAL, i, president d’Aire Nou de Bao.