Català

Ada Parellada, FemCat, Anna Casassas, Jaume Arnella, Agustí Vilar i Eva Serra, Premis Nacionals Joan Coromines 2019

Conduït per Fina Rius, l’acte ha inclòs un homenatge pòstum a la historiadora i històrica militant de l’esquerra independentista Eva Serra, traspassada el juliol de 2018, a més d’un reconeixement a la santfeliuenca Joana Raspall, escriptora coneguda per l’obra poètica infantil.

Aquest dissabte, dia 28 de setembre, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha celebrat la XVIII edició delsL’acte, que s'ha celebrat a la Sala Ibèria deamb l'assistència de, ha volgut reconèixer a diverses persones, entitats i empreses que el darrer any s’han distingit pel seu compromís en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes.Enguany, la CAL ha volgut premiar la cuinerala Fundació d’Empresaris de Catalunyala traductora, el cantanti també el mestre i poeta, a qui ha recaigut el guardó local.Conduït per, l’acte ha inclòs un homenatge pòstum a la historiadora i històrica militant de l’esquerra independentista, traspassada el juliol de 2018, a més d’un reconeixement a la santfeliuenca, escriptora coneguda per l’obra poètica infantil.Per amenitzar l’acte, que ha comptat amb la presència de representants del govern municipal i la directora general de Política Lingüística,, han actuatal piano recitant poemes de Joana Raspall a més del