La CAL lliura els Premis Nacionals Joan Coromines 2017

Aquest vespre s’ha celebrat l’acte d’entrega dels Premis Nacionals Joan Coromines 2017, el reconeixement que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana , la CAL, atorga des de l’any 2002 a persones i col·lectius que han destacat pel seu compromís en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació.L’esdeveniment ha tingut lloc a la Sala Pal·làdius de Pallejà, i ha comptat amb l’assistència de més de 200 persones.Els guardonats amb els, que enguany arriben a la 16a edició, han estat El Punt Avui TV per la tasca divulgativa del panorama polític i cultural, sempre al servei de la llengua catalana i de la seva difusió i normalització; el Col·lectiu blanc-i-blau Roger de Llúria en reconeixement a la tasca de fer créixer, sovint en un entorn complicat, el sentiment catalanista i l’ús de la llengua catalana al RCD Espanyol, afavorint-ne la normalització i transversalitat; i l’ Associació Llengua Nacional per la seva tasca de divulgació i defensa dels valors de la llengua catalana i l’impuls per al seu bon ús i coneixement.En la categoria de personalitats, ha estat reconeguda la tasca de l’actor Toni Albà en reconeixement als seus posicionaments tant personals com professionals sobre la llengua, la cultura i la llibertat del poble català.El guardó local ha estat atorgat a la Coral Pau Casals de Pallejà amb motiu del seu 40è aniversari, per estendre els valors de la música coral i difondre de manera continuada el folklore musical d'arrel catalana.A títol pòstum, la CAL ha volgut retre un homenatge a Jordi Carbonell , en reconeixement a la seva trajectòria intel·lectual, acadèmica i política a favor de la llengua i cultura catalanes i al seu constant exemple a favor de les llibertats nacionals.L’acte s’ha iniciat amb un vídeo de felicitació del president de la Generalitatque ha mostrat el seu suport a totes aquelles persones i entitats que, com la CAL i els premiats, fan un esforç imprescindible per mantenir viva la llengua.A continuació, el periodista, assagista i dramaturgha fet una ponència amb el títol “Llengua i justícia, miralls de la llibertat nacional d’un poble”.Tot seguit, s’ha presentat el Cartell del Correllengua 2017 en homenatge a Lola Anglada i el Manifest de la present edició del moviment, que enguany ha estat elaborat per l’escriptora i activista Núria Cadenes. La lectura ha anat a càrrec d’Ignasi Termes, organitzador d’esdeveniments i gestor cultural.Les paraules de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i l’actuació de la Coral Pau Casals han tancat la vetllada.