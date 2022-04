UCRAÏNA

Troben mort el fotoperiodista ucraïnès Maks Levin

La policia ucraïnesa ha trobat mort al fotoperiodista i fotògraf documental ucraïnès Maks Levin a prop del poble de Guta Mezhyhirska a la regió de Kyiv.

Segons un comunicat de l'agència Ukrinform i el mitjà de comunicacions Livy bereg per al qual Levin va treballar durant més de 10 anys:

"L'1 d'abril, després de llargues cerques a prop del llogaret de Guta Mezhyhirska a la regió de Kyiv, la policia va trobar mort el fotoperiodista i fotògraf documental Maks Levin. Maks, acompanyat per Oleksiy Chernyshov, militar i ex fotògraf, va anar a Guta Mezhyhirska el 13 de març per documentar les conseqüències de l'agressió russa, van deixar una interlocutòria i es van dirigir cap al poble de Moshchun.Des d'aleshores, es va perdre la connexió amb tots dos homes. El parador i el destí d'Oleksiy Chernyshov encara no s'han establert”, diu el comunicat.

Segons la informació preliminar publicada pel servei de premsa de l'Oficina del Fiscal General d'Ucraïna, Levin va ser assassinat amb dos trets d'armes petites per militars de les Forces Armades russes.