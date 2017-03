El Consell d’Europa qüestiona la qualitat democràtica espanyola equiparant-la a Albània, Ucraïna…

El Consell d’Europa, l’organisme europeu per a la democràcia a través del dret amonesta Espanya per les noves atribucions que ha atorgat al Tribunal Constitucional que permeten sancionar a aquells que no compleixen les seves sentències amb possibilitat de suspendre càrrecs amb responsabilitat a l’administració pública.

L’informe complet es farà públic dilluns vinent, però aquest dissabte ja s’ha fet una nota per explicar els principals punts, entre els que reclama al govern espanyol que reconsideri la seva reforma i que la millori per fer que el Tribunal Constitucional sigui “àrbitre neutral”, una capacitat que considera danyada amb les modificacions impulsades per Rajoy.

La nota deixa el Consell com un actor molt crític amb la reforma, tot i no posar en dubte l’autoritat del TC apunta que “els tribunals constitucionals tenen un caràcter definitiu i vinculant i que han de ser respectats per tots els organismes públics i particulars” i considera que atribuir al tribunal la responsabilitat de fer complir les seves pròpies sentències i donar-li capacitat penal i sancionadora “és una excepció” a Europa.

El govern espanyol va “forçar la rebaixa de les duríssimes crítiques” que els relators independents de la comissió de Venècia feien a la reforma del Tribunal Constitucional, segons ha pogut saber l’ACN de fonts coneixedores del procés de deliberació d’aquest organisme assessor del Consell d’Europa.

Tot i així, les “pressions d’Espanya” no han aconseguit “esborrar totalment el to crític de la Comissió”, que, segons aquestes fonts, considera una “excepció” l’atribució de poders de l’alt tribunal, cosa que l’equipara a països com Albània o Armènia, i critica mesures com la potestat del TC per suspendre autoritats i treballadors públics.

Amb la reforma del TC Espanya s’equipara al “model seguit en països com Albània, Armènia, Moldàvia i Ucraïna”. Per això la Comissió demana que es reconsideri l’atribució d’aquests nous poders al TC espanyol per generar la percepció que és un “àrbitre neutral”. Segons aquestes fonts el Consell d’Europa “observa amb preocupació la situació d’Espanya”, que té “el dubtós honor d’aparèixer com a punt d’un ordre del dia que inclou, també, el greu cas de Turquia i Hongria, o la situació a països com Armènia, Geòrgia, Kazakhstan o Moldàvia.

En les mesures concretes previstes en la reforma del tribunal la Comissió estableix que la majoria no plantegen problemes tot i que demana que “les decisions executives” es regulin “de manera més clara” i entre les que poden plantejar “clarament problemes” assenyala la reiteració de pagament de multes coercitives per part d’individus i la suspensió de les autoritats i treballadors públics que es negui a executar les decisions del tribunal.

La Comissió de Venècia, òrgan assessor del Consell d’Europa, ha abordat la reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional fruit d’una sol·licitud del Monitoring Commitee de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. La importància del dur informe del Comitè de Venècia, del Consell d’Europa, contra la reforma del Tribunal Constitucional espanyol, és el fet que aquesta mesura totalitària està pensada exclusivament per anar contra les llibertats nacionals dels catalans.