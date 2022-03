La Plataforma Girona Acull convoca una trobada ciutadana per canalitzar la solidaritat envers la crisi d’Ucraïna

L’onada solidària amb les persones que fugen de la guerra a Ucraïna s’ha anat estenent: iniciatives de recollida d’aliments iniciades per famílies ucraïneses, campanyes de donacions econòmiques dirigides a entitats que treballen sobre el terreny com la promoguda pel Fons Català de Cooperació, persones que ofereixen allotjament o servei de traducció, entre molts altres oferiments.

Des de la Plataforma Girona Acull han convocat una assemblea oberta amb dos objectius: fer créixer el nombre de persones que ja s’estan organitzant a la ciutat en solidaritat a Ucraïna i per a poder canalitzar aquesta onada solidària, tal i com es va fer a la ciutat durant la guerra a Síria, per tal que tothom que vulgui ajudar ho pugui fer. Segons l’entitat: “cal prioritzar iniciatives i coordinar-nos ciutadans, organitzacions i administracions per tal de donar la millor resposta possible”.

L’assemblea oberta per Ucraïna es durà a terme el proper dimarts 15 de març a les 19h al Centre Cívic del Barri Vell de Girona.