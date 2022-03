Guerra

La CUP rebutja l’enviament d’armes de l’Estat espanyol a Ucraïna

Retirada de les tropes russes a Ucraïna, rebuig a l’escalada militar, rebuig a l’OTAN i estudiar la proposta russa de firmar un tractat amb els EEUU sobre la seguretat. Així ha defensat la CUP, al Congrés dels diputats, que s’hauria d’actuar davant la guerra a Ucraïna: treballant per la pau.

“El més absolut rebuig a l’agressió de Putin a Ucraïna”, ha començat dient el diputat cupaire, Albert Botran, a la sessió plenària d’avui al Congrés dels Diputats. Una sessió marcada per l’anunci de l’enviament d’armes a Ucraïna per part del President del govern espanyol, Pedro Sánchez. En aquest sentit, Botran ha defensat que l’aposta ha de ser totalment contrària a la que es proposa des del Gobierno i representa l’OTAN: “Expressaré l'opinió dels que estem contra les guerres: totes les guerres; i contra els imperis: tots els imperis. El principi d'autodeterminació és un principi per a la resolució de conflictes i per a la governança pacífica i democràtica”.

La formació critica l’aval de Pere Aragonès a l’enviament d’armes

En aquest sentit, la formació anticapitalista també denúncia les declaracions del president de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès, aquest matí a Tortosa, on ha avalat l’enviament d’armament a Ucraïna per part de l’Estat espanyol i la via armada en aquest conflicte.

La CUP ha insistit que cal tenir en compte la responsabilitat dels Estats Units i la OTAN en el conflicte que es viu avui a Ucraïna, que volen la militarització d'Ucraïna i de la regió per a alimentar el lobby armamentístic i per a donar sentit a l'OTAN.

Per tot això, la CUP condemna l’agressió de Putin a Ucraïna, defensa l’aposta de relacionar-se amb els pobles amb la cooperació i el diàleg i trasllada tot el suport als manifestants d’arreu del món “contra la guerra a qualsevol lloc del món, especialment a Rússia” i proclama, clarament, el seu no a la guerra.