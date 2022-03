UCRAÏNA

Ucraïna es nega a acceptar la cooficialitat del rus

El ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, ha desmentit aquest divendres les declaracions del president turc Recep Tayyip Erdogan que Kiev i Moscou estan pròxims a arribar a acords en quatre de sis punts discutits com a part de les converses de pau.

Sobre les converses que tenen Ucraïna i Rússia Kuleba ha dit "No hi ha consens amb Rússia pel que fa als quatre punts esmentats pel president turc. En particular, l'única llengua estatal a Ucraïna és l'ucraïnès i ho seguirà sent. I en general, la classificació dels temes clau de negociació en quatre punts, o qualsevol altre nombre, és inapropiada".

Segons Kuleba, la delegació ucraïnesa ha pres una postura ferma i no es farà enrere de les seves demandes.