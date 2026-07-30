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Aturem el Pla de Ponent denuncia mig segle d'especulació urbanística i convoca una jornada de lluita a Gavà

especulació
Aturem el Pla de Ponent denuncia mig segle d'especulació urbanística i convoca una jornada de lluita a Gavà

El col·lectiu convoca una gran jornada de mobilització el 24 d'octubre i acusa les administracions d'afavorir un projecte de 4.800 habitatges sobre uns terrenys amb risc d'inundació

30/07/2026 Territori

La plataforma Aturem el Pla de Ponent ha iniciat una nova campanya per denunciar el que considera "cinquanta anys d'especulació urbanística" sobre aquest sector de Gavà i ha convocat una gran jornada de lluita el pròxim 24 d'octubre per reclamar la paralització definitiva del projecte urbanístic.

Coincidint amb el cinquantè aniversari de la qualificació dels terrenys com a sòl urbanitzable, l'entitat ha difós una cronologia en què repassa les principals etapes d'un conflicte que s'arrossega des de 1976 i que, segons denuncia, ha estat marcat pels interessos immobiliaris per damunt de la preservació del territori.

Segons la plataforma, la mobilització ciutadana ja va aconseguir durant les dècades dels anys vuitanta i noranta frenar el conegut Pla de Ca n'Alemany-Carat, però l'esclat de la bombolla immobiliària va donar pas a un nou escenari. Després del rescat bancari del 2008 amb diners públics, recorden, els terrenys van acabar en mans de la SAREB, creada per gestionar els actius immobiliaris de les entitats financeres rescatades.

Posteriorment, expliquen, el fons promotor Kronos va assumir el desenvolupament urbanístic i va reactivar un projecte que preveu la construcció de prop de 4.800 habitatges al Pla de Ponent.

Crítiques al model urbanístic

Aturem el Pla de Ponent sosté que aquesta operació representa un exemple de socialització de les pèrdues i privatització dels beneficis. "Els bancs són rescatats amb diners públics, la SAREB acumula pèrdues i els fons d'inversió es queden el patrimoni", denuncia la plataforma.

L'entitat també alerta que el desenvolupament urbanístic afectaria espais naturals de gran valor ambiental i insisteix que una part dels terrenys es troben en una zona amb risc d'inundació, motiu pel qual considera que el projecte "no respon a l'interès públic".

Una nova mobilització a la tardor

Amb aquesta campanya, la plataforma pretén reforçar l'oposició ciutadana al planejament urbanístic i situar de nou el debat sobre el futur del Pla de Ponent. La convocatòria central serà una jornada de lluita el 24 d'octubre, amb la qual esperen reunir veïns, entitats ecologistes i moviments socials en defensa del territori.

Els impulsors de la campanya defensen que el futur del sector hauria de passar per la preservació dels espais naturals i per un model de planejament adaptat al context d'emergència climàtica, en lloc de continuar impulsant grans operacions immobiliàries.

Mig segle de conflicte urbanístic

La cronologia presentada per Aturem el Pla de Ponent resumeix mig segle d'un dels conflictes urbanístics més longeus del Baix Llobregat: des de la qualificació urbanitzable dels terrenys el 1976, passant per les mobilitzacions veïnals que van frenar els primers projectes, el rescat bancari i la intervenció de la SAREB, fins a l'actual desenvolupament promogut per Kronos.

Per a la plataforma, aquesta successió d'esdeveniments evidencia que el Pla de Ponent és "mig segle d'especulació" i reclama que el projecte sigui definitivament descartat en favor de la conservació dels valors ambientals i agrícoles de l'espai.

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