En defensa del territori

Aturem el Pla de Ponent: "L’anunci d’un nou CAP al sector de Ponent de Gavà és un atemptat contra el medi ambient"

La plataforma Aturem el Pla de Ponent de Gavà, que agrupa entitats i persones dels sectors veïnal, ecologista i excursionista, entre d’altres, rebutja l’anunci fet pel Govern de la Generalitat de construir en breu un nou Centre d’Atenció Primària al sector de Ponent de Gavà.

L’entitat, que porta més d’una dècada lluitant contra un pla urbanístic faraònic que pretén construir 5.000 pisos sobre el darrer espai forestal i agrícola entre Gavà i Castelldefels, denuncia que l’Ajuntament (PSC) segueix obsessionat amb polítiques urbanístiques totalment desfasades, basades en els macroprojectes d’expansió urbana a costa de la natura, malgrat l’oposició de la ciutadania organitzada i els moviments socials. El Pla de Ponent, que es va preveure inicialment durant la fase final del franquisme, és un projecte molt controvertit que actualment està sota un procés de denúncia administrativa per aquesta mateixa plataforma per incompliment de fins a 17 preceptes normatius de caire ambiental i que podria acabar als tribunals si el govern municipal no rectifica.

Gavà, com el Baix Llobregat, arrossega un dèficit en finançament del sistema sanitari públic. Durant anys, s’ha reclamat l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (ara amb les obres ja en execució). A Gavà hi ha una important falta de professionals sanitaris, que es tradueixen en llargues llistes d’espera i en cites amb molta demora per la saturació dels metges i les metgesses. També hi ha hagut durant anys una pèrdua de l’atenció d’urgències als CAP. Per això, el que cal és més professionals i més horari del servei. La necessitat d’un nou CAP no és urgent ja que, al revés del que s’ha anunciat, la població no ha crescut significativament en els darrers 12 anys (uns 600 habitants, un 1 %). En tot cas, el barri on hi ha més necessitat de serveis sanitaris públics és Gavà Mar, on prop de 8.000 veïns i veïnes s’han de desplaçar gairebé 5 km per arribar al CAP més proper. L’edifici existent on fa uns anys s’hi prestaven serveis d’atenció primària (medicina general i pediatria) i que actualment està infrautilitzat, podria ampliar-se i condicionar-se amb tots els serveis propis d’un CAP, tant de medicina general com d’especialitats i proves mèdiques, amb un cost econòmic molt menor i amb zero impacte ambiental. L’entitat ecologista lamenta que fins ara aquesta opció no s’hagi ni tant sols estudiat.

Està cada cop més demostrat que la conservació de la natura, i especialment els boscos a prop o dins de la ciutat, millora la salut mental i física de la població. La pandèmia de la COVID ha posat més de manifest que mai que conservar la natura és un imperatiu per a la salut física i mental i la qualitat de vida, especialment en llocs tan densos i contaminats com l’Àrea Metropolitana. Per això, resulta obscè plantejar inversions que arrassarien literalment uns boscos en un entorn tan emblemàtic per a la identitat gavanenca com la falda del turó del Calamot, quan existeixen solucions econòmiques i respectuoses amb la natura com és ubicar el CAP3 a Gavà-Mar.

Per això, la plataforma es mostra molt crítica amb el Govern de la Generalitat (ERC) que acaba d’anunciar per boca del Conseller de Salut la construcció d’un nou CAP en un indret on no hi ha cap urgència i on es genera un impacte ambiental inassumible. Els ecologistes reclamen que el Govern renegociï amb l’Ajuntament la cessió d’un altre solar en un altre barri com Gavà-Mar per a construir l’equipament.

L’entitat anuncia que, fins que l’Ajuntament no s’avingui a anul·lar o reformar profundament el projecte per a protegir els boscos del Pla de Ponent, seguirà mobilitzant-se contra aquests i altres anuncis de noves obres, sigui en solitari (com la manifestació del passat 17 de desembre) o juntament amb la plataforma comarcal SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet.