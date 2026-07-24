Canigó documenta les columnes de la Marxa de la Llibertat a Catalunya Nord

El setmanari Canigó, en el número 461, publicat el 7 d'agost de 1976, va dedicar una pàgina a les columnes de la Marxa de la Llibertat que aquell estiu recorrien Catalunya Nord, una iniciativa que estenia la mobilització més enllà del Principat i reforçava la dimensió nacional dels Països Catalans.
La crònica se centra en la columna «Francesc Soler», batejada en homenatge a un dels resistents nord-catalans contra l'annexió francesa. Segons explica Canigó, la marxa havia sortit de Rià (Conflent) i havia passat per Codalet, Prada, Marquixanes, Vinçà, Bulaternera, Illa, Nefiac, Millars i Tuïr, abans d'arribar a Toluges, on coincidí amb l'onzè aplec commemoratiu de la Pau i Treva.
La revista relata que més d'un centenar de persones integraven la columna i que els marxaires van ser rebuts per l'alcalde i nombrosos veïns de Toluges. Durant l'acte, Miquel Mayol, dirigent de l'Esquerra Catalana dels Treballadors, va denunciar l'opressió nacional exercida per l'Estat francès sobre Catalunya Nord. Entre els assistents es van sentir repetidament crits de «Ni França, ni Espanya, Països Catalans!», i la jornada es va cloure amb el cant d'Els Segadors.
El reportatge gràfic, signat per Jordi Puig, recull diverses imatges dels marxaires amb pancartes com «Catalunya-Nord. Marxa de la Llibertat» i «Per viure i treballar al país», testimonis d'una mobilització que vinculava la lluita per les llibertats democràtiques amb la reivindicació de la unitat nacional dels Països Catalans.
La pàgina publicada per Canigó constitueix un valuós testimoni de la presència de la Marxa de la Llibertat a Catalunya Nord i recorda que, paral·lelament a la columna Francesc Soler, també hi actuà la columna Josep de la Trinxeria, fet que posa de manifest la voluntat dels organitzadors d'incorporar plenament la Catalunya Nord a aquella gran mobilització popular de l'estiu de 1976.