especulació immobiliària

Mobilització contra el Pla de Ponent de Gavà

La Plataforma No al Pla de Ponent - Salvem el Calamot ha fet una crida a totes les entitats del Baix Llobgregat a assistir a la manifestació del dissabte 14 de març a les 11:00 contra la contrucció del Pla de Ponent a Gavà.

Segons la Plataforma, els arguments contra el pla de ponent son aclaparadors en plena emergència climàtica existint alternatives a Gava pel creixement urbanístic:

- eliminació darrer connector Garraf Delta

- 200 hectàrees organitzades

- Destrucció milers arbres

- construcció 5.000 habitatges

Assegura que, “raons per sortir al carrer no ens en falten, els conflictes urbanístics i mediambientals al Baix Llobregat son molt nombrosos: Oliveretes a Viladecans, Pla de Ponent i Camí de la Pava a Gavà, Els Eixamples de El Prat, No més Blocs a Hospitalet, Finistrelles a Esplugues, El Castell i l'Olla del Rei a Castelldefels,Els Joncs a Gavà, etc, etc.”.

Una història d'especulació i corrupció

El pla va néixer l'any 1993 després de que els terrenys fossin comprats per la constructora Vèrtix en plena bombolla immobiliària, i l'any 2006 es va aprovar el projecte, però durant l’esclat de la crisi es va ralentitzar. L'ajuntament va reactivar les obres i va construir amb l'IMPSOL els primers habitatges al barri de Can Ribes. Ara, el fons d’inversió Kronos Homes, amb seu a Luxemburg, ha adquirit el 50% dels terrenys privats edificables i vol iniciar el desenvolupament de la resta del terreny.

La plataforma assegura que és "un projecte innecessari"

Si atenem a la justificació última del govern local per a executar el pla (la construcció d'habitatge assequible), veiem que hi ha grans contradiccions (el 60% dels pisos serien de renda lliure) i que a l'actualitat ja existeixen alternatives per a fer front a la urgència habitacional sense aquest impacte ambiental. A més, l'estimació de creixement demogràfic de 1034 habitants/any que planteja el projecte, és desproporcionada amb el creixement real de Gavà durant els últims 10 anys, amb una mitjana de 150 habitants/any.

També considera "Un procés opac i sense debat públic"

La ciutadania de Gavà i la de Castelldefels ha estat privada de participar en un procés públic, obert i ampli de debat i disseny de la ciutat futura. en què habitem.

La plataforma defensa el desenvolupament d'una política d'urbanisme participativa i transparent que posi al centre la vida de les persones i la protecció del medi en què habitem.