Nova mobilització contra el Pla de Ponent i Pla de Llevant al BaixL lobregat

El proper dissabte a Gavà sota el lema "Pla de llevant i Pla de Ponent, natura morta per ciment"‼️

El Pla de Ponent entre Castelldefels i Gavà és un macro – projecte urbanístic que es porta arrossegant des dels anys 90, tot i que ja se’n parlava abans i que inicialment es va plantejar com una urbanització de luxe” i que “amb els anys ha anat canviant aquest enfocament però manté el problema principal, que és que suposa la destrucció del darrer corredor biològic que hi ha entre el massís del Garraf, el Parc Agrari i el Delta del Llobregat, vital per la diversitat ecològica d’ambdós espais. Sense oblidar la destrucció que suposa per l’entorn natural de Gavà, una de les coses més valorades per la ciutadania i raó per la qual aquest projecte és rebutjat per gran part de la població. A més, la raó principal que s’al·lega per fer aquest projecte és que calen els nous habitatges per al creixement de Gavà, però la realitat és que tant a Gavà com als altres municipis del voltant la població està estabilitzada o decreix.

A més a més, el projecte es vol implementar en una zona inundable, és per això que després de la gota freda que ha afectat a nombros municipis al di de la ciudad de València, el veínat veu amb preocupació la realització del projecye

Convoquem 📣manifestació "Pla de llevant i Pla de Ponent, natura morta per ciment"



📆 Dissabte 14 desembre

🕑10:00

📍 Monument a la vela (Gavà Mar)



