En defensa del territori

El Pla de Ponent de Gavà podria ser il·legal

En uns moments de crisi sanitària, econòmica i mediambiental global, resulta impactant comprovar com una administració local com el govern local de Gavà (PSC amb majoria absoluta) insisteix d’una forma obsessiva en la construcció de prop de 5000 habitatges en un indret seriosament qüestionat pels impactes ambientals que comportaria. Perquè l’oposició social al projecte és tant antiga com el mateix pla urbanístic: durant les darreres 3 dècades l’administració local ha intentat tirar endavant la construcció de milers d’habitatges i les plataformes locals s’hi han oposat aferrissadament.

L’equip tècnic i jurídic de Les Agulles – Ecologistes en Acció (integrant de @SalvemElCalamot) ha estat treballant intensament analitzant tot l’expedient administratiu de la tramitació del pla urbanístic i ha trobat diverses irregularitats i incompliments legals que podrien portar a una nul·litat del planejament. Properament s’interposarà el corresponent recurs contenciós-administratiu contra les obres actuals del segon bloc del sector i, indirectament, contra el conjunt del Pla. Les irregularitats tenen a veure amb l’absència d’avaluació de l’impacte del Pla sobre els espais naturals protegits per la normativa comunitària (Directiva Hàbitats), i sobre les espècies protegides que s’hi troben. A més, el projecte estaria insuficientment justificat des d’un punt de vista urbanístic i podria tenir carències importants en matèria d’aigües (garantia d’abastament i de depuració), entre d’altres irregularitats.

Ecologistes en Acció recorda que, a més, l’execució del Pla de Ponent tindria una repercussió greu sobre el canvi climàtic, en provocar l’emissió d’un mínim de 500.000 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa inacceptable en un escenari d’emergència ecològica. I afectaria greument la connectivitat ecològica, perjudicant la conservació de la biodiversitat catalana. «És cert que aquest Pla es va aprovar abans de la Llei catalana de Canvi climàtic i la Llei espanyola del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, però les crisis ecològiques globals actuals són la major amenaça per a la humanitat i resulta totalment irresponsable seguir endavant amb un plan amb conseqüències tant negatives com aquest. Si s’hagués d’aprovar avui amb la legislació actual, seria totalment inviable. Per tant, el més sensat és que les administracions, l’Ajuntament de Gavà el primer, tramitin una modificació urbanística per a desclassificar tot el sector com a urbanitzable» ha remarcat Jaume Grau, portaveu de Les Agulles – Ecologistes en Acció.

Per tot plegat, els ecologistes anuncien una resposta contundent contra aquesta aberració urbanística, en tots els fronts: mobilització ciutadana al carrer i acció contundent als jutjats, i acusen l’actual Alcaldessa, Raquel Sànchez, de plegar-se als interessos d’un fons voltor especulatiu com és el fons Kronos, amb seu a Luxemburg, actual propietari de la majoria dels terrenys.