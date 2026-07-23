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Naix l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià

Ensenyament públic
Naix l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià

La nova organització estudiantil reivindica una eina pròpia per defensar l'educació pública, el valencià i una major participació de l'alumnat als centres educatius.

23/07/2026 Educació

L'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià (AEEP-PV) s'ha presentat públicament amb la publicació del seu manifest fundacional, en què defensa la necessitat de construir una organització estudiantil pròpia, arrelada als centres educatius i compromesa amb la defensa de l'ensenyament públic i en valencià.

La nova entitat afirma que neix arran del context de mobilització que ha viscut la comunitat educativa valenciana durant els darrers mesos i considera que l'estudiantat ha de disposar d'una eina estable per organitzar-se i participar activament en la defensa dels seus drets.

En el manifest, l'AEEP-PV denuncia el que considera una manca de representació real de l'alumnat i critica aquelles organitzacions estudiantils que, segons sosté, només apareixen de manera puntual durant els grans conflictes educatius. En contraposició, aposta per una organització present de manera continuada als instituts i universitats.

L'organització també alerta de l'infrafinançament de l'educació pública, de l'avenç de la privatització i dels atacs contra el valencià, i defensa que els centres educatius han de continuar sent espais de participació, pensament crític i transformació social.

Amb aquesta presentació, l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià fa una crida a l'estudiantat perquè s'organitze i participe activament en la defensa d'un sistema educatiu públic, gratuït, de qualitat i en valencià.

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