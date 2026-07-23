Naix l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià

L'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià (AEEP-PV) s'ha presentat públicament amb la publicació del seu manifest fundacional, en què defensa la necessitat de construir una organització estudiantil pròpia, arrelada als centres educatius i compromesa amb la defensa de l'ensenyament públic i en valencià.
La nova entitat afirma que neix arran del context de mobilització que ha viscut la comunitat educativa valenciana durant els darrers mesos i considera que l'estudiantat ha de disposar d'una eina estable per organitzar-se i participar activament en la defensa dels seus drets.
En el manifest, l'AEEP-PV denuncia el que considera una manca de representació real de l'alumnat i critica aquelles organitzacions estudiantils que, segons sosté, només apareixen de manera puntual durant els grans conflictes educatius. En contraposició, aposta per una organització present de manera continuada als instituts i universitats.
L'organització també alerta de l'infrafinançament de l'educació pública, de l'avenç de la privatització i dels atacs contra el valencià, i defensa que els centres educatius han de continuar sent espais de participació, pensament crític i transformació social.
Amb aquesta presentació, l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià fa una crida a l'estudiantat perquè s'organitze i participe activament en la defensa d'un sistema educatiu públic, gratuït, de qualitat i en valencià.