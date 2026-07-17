Seguidament prendran la paraula representants de diferents territoris dels Països Catalans. L'acte continuarà amb el Cant dels Segadors, una actuació dels Castellers de Berga i una ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu al voltant del Pi.
La jornada es clourà a les 13 h al Pi Jove, amb un acte patriòtic i els tradicionals parlaments polítics a càrrec de l'Esquerra Independentista.
L'Aplec del Pi de les Tres Branques és una de les convocatòries més emblemàtiques de l'independentisme. Celebrat anualment al terme de Castellar del Riu (el Berguedà), al peu del massís del Catllaràs, manté viva la simbologia del pi immortalitzat per Jacint Verdaguer com a representació de la unitat dels Països Catalans i continua essent un espai de trobada, reivindicació i reafirmació nacional.
Aquest any, l'organització tornarà a oferir un servei gratuït de bus entre el Centre Cívic i el Pi per facilitar l'accés dels assistents.