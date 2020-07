en defensa del territori

Mobilització veïnal a Viladecans i Gavà contra els projectes urbanístics de Can Sellarès i el Pla de Ponent

Centenars de veïnes de Viladecans i Gavà convocades per les plataformes Salvem Can Sellarès i Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent van marxar ahir dijous des de la masia de Can Sellarès, a Viladecans, fins a l’Ajuntament de Gavà en protesta contra la urbanització del parc de Can Sellarès per construir-hi pisos i el macroprojecte urbanístic del Pla de Ponent, ja en marxa amb els primers blocs del nou barri de Can Ribes, segons informa Ecologistes en Acció

La marxa ha acabat davant de l’Ajuntament de Gavà, on hi ha hagut parlaments dels representants de diferents col.lectius locals de Viladecans, Gavà, el Prat i Castelldefels.

El 3 d’octubre està convocada una manifestació per demanar que s’aturi el Pla de Ponent, el més gran en marxa al Principat que preveu cimentar les gairebé 200 hectàrees que comprenen el turó del Calamot, la riera dels Canyars i el pla de Queralt amb quatre nous barris i un total de 4.968 habitatges. Aquesta protesta, prevista en un principi per al 14 de març, va haver de ser cancel•lada arran de l’anunci del decret de l’Estat d’alarma.

Ecologistes en Acció de Catalunya donem el nostre recolzament a les mobilitzacions i demanem la suspensió dels projectes urbanístics especulatius al Baix Llobregat i a tot el país.