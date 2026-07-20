El PP impulsa la retirada del nom d'Isabel-Clara Simó de l'institut de l'Alcúdia de Crespins per la seva defensa dels Països Catalans

L'equip de govern encapçalat per Francisco Javier Sicluna ha obert una consulta ciutadana perquè les persones empadronades escullin una nova denominació per al centre educatiu. El PP sosté que el nom d'Isabel-Clara Simó es va imposar «de manera unilateral» i que havia generat «malestar entre la ciutadania».
En un missatge difós a les xarxes socials, el partit afirma que l'escriptora alcoiana, guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, «no representa el nostre poble, ni té mèrits per portar el seu nom l'institut de l'Alcúdia de Crespins». El comunicat afegeix que «la seua defensa dels anomenats Països Catalans divideix els nostres veïns» i remarca que no tenia cap vinculació amb el municipi.
La consulta romandrà oberta fins al 31 d'agost. Els participants podran escollir entre cinc propostes relacionades amb la toponímia local: IES l'Alcúdia de Crespins, IES Malrec, IES Campet, IES Riu Nou i IES Riu Sants. Un cop finalitzat el procés, els resultats es faran públics al setembre i seran traslladats al ple municipal i al Consell Escolar, òrgan competent per informar sobre la denominació del centre.
La iniciativa ha provocat la crítica de l'oposició. El PSPV considera que el govern municipal crea una «polèmica artificial» mentre deixa en un segon pla les necessitats reals de la comunitat educativa.
Per la seva banda, Compromís ha presentat una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en considerar que la consulta podria vulnerar la normativa de protecció de dades personals. La coalició qüestiona que s'hagin facilitat els números de DNI de les persones empadronades a una empresa externa per gestionar el procés i recorda que la competència sobre la denominació dels instituts públics correspon a la Generalitat Valenciana, amb la participació dels òrgans educatius, i no a l'Ajuntament.
Aquest no és un cas aïllat. Durant l'actual legislatura, governs del PP i de la dreta valenciana han impulsat la retirada de noms de referents de la cultura catalana d'equipaments públics. L'any 2023, l'Ajuntament de Torrent va eliminar el nom del músic i fundador d'Al Tall, Vicent Torrent, de l'Auditori Municipal, una decisió que també va generar una forta contestació en els àmbits cultural i lingüístic.
La retirada del nom d'Isabel-Clara Simó torna a situar el debat sobre la memòria cultural i la identitat nacional al centre de la política valenciana, en un context marcat per la revisió de símbols i referents vinculats a la llengua i la cultura catalanes.