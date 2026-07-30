El Grup Barnils exigeix l'arxivament de l'expedient contra la Directa i alerta d'un greu precedent per a la llibertat de premsa

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha expressat el seu suport a la Directa davant l'expedient sancionador obert per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) arran de la publicació de les investigacions sobre la infiltració d'agents de la Policia Nacional en moviments socials i independentistes dels Països Catalans. L'entitat reclama l'arxivament immediat del procediment, la retirada dels requeriments adreçats a altres mitjans de comunicació i adverteix que el cas pot establir un precedent "molt greu" per a la llibertat de premsa.
L'expedient té l'origen en les denúncies presentades pels quatre policies infiltrats identificats per la Directa entre el 2022 i el 2023. Les investigacions van revelar que els agents havien actuat amb identitats falses a Barcelona, Girona i el País Valencià, on van establir relacions personals i sentimentals amb activistes per obtenir informació dels moviments socials.
Segons va explicar en roda de premsa el periodista Jesús Rodríguez, un dels autors de la investigació, les denúncies havien estat inicialment inadmeses, però la presidència de l'AEPD va reprendre posteriorment el procediment. Divuit mesos després, l'organisme ha proposat una sanció de 7.000 euros contra la Directa i exigeix que, en un termini de tres mesos, el mitjà elimini o oculti dades identificatives dels agents en una desena d'articles, incloent-hi els rostres, tatuatges, noms —tant reals com ficticis—, inicials, edat i altres elements identificatius.
La Directa recorrerà la proposta de sanció
La Directa ha anunciat que presentarà al·legacions contra la proposta sancionadora. La seva defensa jurídica, coordinada per Irídia, considera que l'AEPD interpreta erròniament la legislació en equiparar les identitats falses creades pels policies infiltrats amb dades personals protegides.
L'advocada Sònia Olivella sosté que els agents no actuaven com a agents encoberts sota control judicial, sinó com a agents d'intel·ligència, una figura sense regulació específica a l'Estat espanyol. També defensa que "les dades fictícies no són dades personals" i acusa l'AEPD de criminalitzar el periodisme d'investigació mentre les vulneracions de drets denunciades continuen sense resposta.
El Grup Barnils denuncia una "inversió dels papers"
La copresidenta del Grup Barnils, Eli Borreda, considera especialment greu que sigui l'organisme encarregat de vetllar per la protecció de dades qui actuï contra els periodistes que van revelar una operació basada, precisament, en la captació massiva d'informació personal per part de l'Estat.
"Qui ha vulnerat dades personals aquí no és la Directa; és l'Estat espanyol. I la resposta, en lloc de ser una investigació sobre qui va autoritzar aquestes infiltracions, és un expedient contra els periodistes que ho van explicar", ha afirmat Borreda.
L'entitat recorda que la investigació Infiltrats, elaborada pels periodistes Gemma Garcia, David Bou, Jesús Rodríguez, Ester Fayos, Irene Molina, Pau Fabregat i Víctor Serri, va rebre el Premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació l'any 2023 pel seu rigor, les tècniques emprades i l'impacte públic de les revelacions.
Jesús Rodríguez ha defensat que la publicació de les imatges dels agents era imprescindible per demostrar una realitat que el Govern espanyol havia negat reiteradament.
"Els rostres dels espies que el Govern espanyol negava que existissin eren la prova en si mateixa de la seva existència", ha remarcat.
La investigació va contribuir, posteriorment, a l'obertura d'una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya sobre les infiltracions policials.
Alerta davant una possible SLAPP
El Grup Barnils considera que el procediment presenta les característiques pròpies d'una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), coneguda també com a demanda mordassa. Segons l'entitat, es tracta d'actuacions dirigides contra informacions d'interès públic que obliguen els mitjans a dedicar temps i recursos econòmics a defensar-se judicialment, amb l'efecte dissuasiu que això comporta sobre el periodisme d'investigació.
L'associació, incorporada recentment a la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), reclama l'arxivament immediat de l'expedient i insisteix que la normativa de protecció de dades no es pot convertir en una eina per limitar la fiscalització periodística dels poders públics.
El Grup Barnils conclou que la llibertat de premsa és un pilar essencial d'una societat democràtica i adverteix que sancionar investigacions d'interès públic com la de les infiltracions policials pot tenir conseqüències que van molt més enllà del cas concret de la Directa.