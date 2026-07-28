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Creix la pressió perquè dimiteixi el delegat del govern espanyol a les Illes

Repressió
Creix la pressió perquè dimiteixi el delegat del govern espanyol a les Illes

La resposta política a les càrregues de la Policia espanyola després de la multitudinària manifestació contra la massificació turística de diumenge a Palma continua guanyant intensitat. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració d'urgència davant la Delegació del Govern espanyol per exigir la dimissió d'Alfonso Rodríguez, mentre MÉS per Palma i l'STEI reclamen responsabilitats polítiques i condemnen una actuació policial que consideren desproporcionada.

28/07/2026 Drets i Llibertats

La convocatòria de protesta arriba després d'una manifestació que, segons els organitzadors, va reunir més de 70.000 persones als carrers de Palma per denunciar els efectes del model turístic sobre l'habitatge, el territori i les condicions de vida dels residents. La mobilització va transcórrer sense incidents durant el recorregut, però la situació va canviar en arribar a les Voltes, quan la Policia espanyola va impedir l'accés de milers de manifestants a l'espai on s'havia de llegir el manifest final.

Segons denuncien els organitzadors, l'operatiu policial va acabar amb càrregues, cops de porra i l'ús de bales de goma contra manifestants. Entre els ferits hi ha, almenys, cinc persones, inclòs un fotoperiodista que va haver de rebre assistència sanitària després de patir una ferida al cap mentre cobria la mobilització.

Davant aquests fets, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració aquest dimarts davant la Delegació del Govern espanyol a Palma per denunciar el que qualifica de "violència policial injustificable" i reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez. Els convocants sostenen que la intervenció policial tenia com a objectiu desviar l'atenció de l'èxit de la mobilització i convertir els incidents en el centre de la informació.

La condemna també ha arribat des de l'àmbit polític. MÉS per Palma ha anunciat que presentarà una proposició al pròxim ple municipal per condemnar les càrregues policials, exigir el cessament del delegat del Govern i reclamar que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El candidat a la batlia, David Pujol, ha qualificat la manifestació de "clam pacífic i democràtic" i ha afirmat que la resposta institucional hauria de passar per impulsar mesures per reduir la pressió turística i garantir el dret a viure a Palma.

En la mateixa línia, l'STEI ha condemnat "amb la màxima fermesa" l'actuació policial, que considera "desproporcionada" i incompatible amb el paper que han de tenir les forces de seguretat en un sistema democràtic. El sindicat també ha expressat la seva preocupació pel que interpreta com una escalada de criminalització dels moviments socials després de les actuacions policials de les darreres setmanes vinculades a les protestes contra el model turístic.

La mobilització de diumenge passat amb desenes der milers de persones als carrers de Palma s'emmarca en un cicle creixent de protestes que reclamen un canvi profund del model turístic de Mallorca. Les entitats convocants sostenen que la massificació està agreujant la crisi de l'habitatge, l'expulsió del veïnat dels barris i la degradació del territori, i adverteixen que les càrregues policials no frenaran un moviment que asseguren que continua ampliant el suport social.

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