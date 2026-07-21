Ecologistes en Acció reclama un PLATER que prioritzi la biodiversitat, el sòl agrari i l'estalvi energètic

Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat al·legacions al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge (PLATER), amb l'objectiu de reforçar la protecció de la biodiversitat, dels espais agraris i dels territoris no artificialitzats davant el desplegament de les energies renovables.
L'organització considera imprescindible disposar d'una planificació territorial que reguli la implantació de les renovables, però critica que la proposta presentada pel Govern respon a un model "desenvolupista" que continua prioritzant els interessos empresarials per damunt de la preservació del territori.
Segons Ecologistes en Acció, la manca de planificació dels darrers anys ha propiciat un desplegament desordenat de grans projectes energètics. Tot i això, adverteix que el PLATER, tal com està redactat, no resol aquest problema i continua apostant principalment per la instal·lació de grans infraestructures en sòl no urbanitzable.
Entre les principals al·legacions, l'entitat proposa impedir la instal·lació de grans parcs fotovoltaics i eòlics en espais no artificialitzats, limitar-ne la superfície a un màxim de dues hectàrees i establir una separació mínima de quatre quilòmetres entre instal·lacions. També reclama reforçar la protecció dels hàbitats naturals i de la biodiversitat.
Una altra de les demandes destacades és excloure també els camps agraris abandonats de les àrees aptes per a grans instal·lacions energètiques. L'organització defensa que aquests terrenys poden recuperar la seva funció agrícola i considera que preservar-los és una qüestió estratègica per garantir la sobirania alimentària en un context de crisi ecològica i climàtica.
Ecologistes en Acció també qüestiona que el PLATER s'hagi elaborat a partir de les previsions de consum de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT), que considera sobredimensionades. A més, denuncia que el document s'allunya dels criteris establerts per la Llei catalana del canvi climàtic, que prioritza l'estalvi i l'eficiència energètica, l'autoconsum, la proximitat entre producció i consum i l'aprofitament preferent dels espais ja artificialitzats.
Per a l'entitat, el futur model energètic hauria de basar-se en la reducció del consum, una reindustrialització sostenible i una generació distribuïda vinculada al territori, en lloc de concentrar grans instal·lacions en zones rurals per satisfer la demanda de les àrees urbanes i industrials.
Malgrat les crítiques, Ecologistes en Acció considera que l'aprovació d'un instrument de planificació és necessària, ja que sense un marc regulador el desplegament de les energies renovables continuarà produint-se de manera desordenada i sota criteris exclusivament empresarials. Per aquest motiu, anuncia que farà un seguiment del procés d'elaboració del PLATER i continuarà defensant les seves propostes durant la tramitació del pla, que, segons preveu, difícilment quedarà aprovat abans del pròxim cicle electoral.