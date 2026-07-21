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Mataró homenatjarà Joan Peiró en el 84è aniversari del seu afusellament pel franquisme

Memòria històrica
Mataró homenatjarà Joan Peiró en el 84è aniversari del seu afusellament pel franquisme

La Comissió Ciutadana d'Homenatge a Joan Peiró organitza un nou acte de memòria amb l'encesa del monument dedicat al dirigent cenetista i cooperativista, afusellat a Paterna el 24 de juliol de 1942.

21/07/2026 Història

Mataró recordarà aquest divendres 24 de juliol la figura del sindicalista, cooperativista i exministre de la Segona República espanyola Joan Peiró i Belis en el 84è aniversari del seu afusellament pel règim franquista. Com és tradició des de l'any 2018, la Comissió Ciutadana d'Homenatge a Joan Peiró ha organitzat un acte de memòria que culminarà amb l'encesa del monument dedicat al dirigent cenetista, obra de l'artista Martí Anson.

L'homenatge començarà a les 21.15 hores al pati del Cafè Nou, on es faran lectures de textos de Joan Peiró dedicats al cooperativisme, coincidint amb la capitalitat estatal de l'Economia Social que ostenta Mataró aquest 2026. L'acte també comptarà amb la participació de la Coral Primavera per la Pau i amb un record als altres set sindicalistes afusellats juntament amb Peiró al paredó de Paterna (l'Horta) el 24 de juliol de 1942.

A les 22.00 hores tindrà lloc l'encesa simbòlica del monument, que representa un bufador de vidre, ofici que Joan Peiró va exercir abans d'esdevenir una de les figures més destacades del moviment obrer català i del cooperativisme.

Com a novetat d'enguany, els actes commemoratius inclouran també la presentació de la reedició de Perill a la rereguarda, una de les obres més conegudes de Joan Peiró, en què reflexiona sobre els esdeveniments viscuts a la rereguarda republicana durant la Guerra d'Espanya.

Joan Peiró (Hostafrancs, 1887 - Paterna, 1942) va ser un dels principals dirigents de la Confederació Nacional del Treball (CNT), impulsor del moviment cooperatiu i ministre d'Indústria del govern de Largo Caballero durant la Segona República. Després de l'exili, va ser detingut pel règim nazi a França, lliurat a les autoritats franquistes i finalment afusellat a Paterna després de negar-se a col·laborar amb la dictadura.

Amb aquest acte, Mataró tornarà a reivindicar la memòria d'un dels seus referents socials i sindicals més destacats i recordarà també els centenars de víctimes de la repressió franquista executades al cementiri de Paterna

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