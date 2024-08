Manifestació contra la destrucció del Calamot i el Pla de Ponent al Baix Llobregat

La Plataforma Salvem el Pla de Ponent-Salvem el Calamot ha convocat una manifestació per l'inici de les obres pel proper dimarts 3 de setembre a les 7 de la tarda. La marxa començarà just davant les obres, a la rotonda del parc del Mil·leni a Gavà.

Davant de l'inici de les obres en ple mes d'agost ha indignat a a una part important de veïns dels pobles de l'entorn de Gavà, ens referim a Viladecans i Sant Boi. Tot recordant a les xarxes socials que van denunciar el pla urbanístc del 2022. Un pla que denuncien, ja que no han tingut un compte l'emergència climàtica "Ignoren l'impacte devastador del "Canvi Climàtic, com la pujada del novell del mar

No hi ha cap estudi d'impacte i riscos del Pla de Ponent dels primers 5.000 pisos. Continuan ara amb el 3er CAP i de seguida amb mes pisos!

El Pla Urbanístic per 2050, preveu un augment del 52% en població i mobilitat en la zona de Gavà! 🚫📊. Ara ho expliquem! pic.twitter.com/HOy6woY6L1