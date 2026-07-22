Via Laietana 43 torna a omplir-se per exigir la sortida de la Policia espanyola

La 98a concentració convocada aquest dimarts per la Comissió de la Dignitat i la Plataforma Via Laietana 43: Fem Justícia, Fem Memòria va reunir centenars de persones davant de l'antiga prefectura de la Policia espanyola, en una de les mobilitzacions més multitudinàries dels darrers mesos.
La convocatòria arribava després de la indignació generada per la decisió del Govern espanyol de declarar l'edifici Lloc de Memòria Democràtica, però mantenint-hi les dependències de la Policia espanyola. Les entitats memorialistes consideren que aquesta decisió és incompatible amb la recuperació de la memòria d'un dels principals centres de detenció, interrogatori i tortura del franquisme, de Transició i el règim sorgit de la Constitució espanyola de 1978 a Catalunya i insisteixen que l'edifici ha de deixar definitivament d'acollir usos policials per convertir-se íntegrament en un espai de memòria, veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.
Poques hores abans de la concentració, el Parlament va aprovar una Declaració Instituciional que insta el Govern espanyol a retirar la Policia espanyola de Via Laietana 43 i destinar tot l'edifici a la memòria democràtica. La iniciativa va prosperar amb els vots favorables de Junts, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que el PSC es va abstenir. La notícia va ser rebuda amb satisfacció pels assistents, que la van considerar un pas polític important, però insuficient mentre l'Estat espanyol mantingui la comissaria en funcionament.
L'acte es va iniciar amb les intervencions dels advocats Pilar Rebeque i Pep Cruanyes, que van explicar l'estat de la reivindicació, van denunciar la decisió del Govern espanyol i van valorar positivament la resolució aprovada pel Parlament. Les seves paraules van ser rebudes amb crits de «Fora les forces d'ocupació!», corejats pels centenars d'assistents.
El moment central de la concentració va ser la lectura teatralitzada de la detenció d'Antoni Gaudí, una representació de gran càrrega emotiva que va posar en relleu el compromís de l'arquitecte amb la llengua catalana, el seu profund humanisme i la seva dignitat davant la repressió. La recreació va comptar amb Nan Valentí com a narrador, Enric Majó en el paper de Gaudí, Manel Barceló interpretant el senyor Valls i Xavier Vernetta, Quico Romeu, Miquel Malirach i Teresa Ferran donant vida als diferents personatges, sota la direcció de Pepa Arenós.
Durant la concentració, la sectorial de persones represaliades de l'ANC també va retre homenatge a l'advocada Pilar Rebeque, en reconeixement a la seva perseverança per mantenir viva la flama de les concentracions dels primers i tercers dimarts de cada mes i pel seu compromís amb la transformació de Via Laietana 43 en un espai de memòria. També es va llegir un escrit de Teresa Lecha i Carles Castellanos, que no van poder assistir a l'acte.
La mobilització també va comptar amb la presència de les expresidentes del Parlament Carme Forcadell i Laura Borràs; del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila; del diputat de Junts Francesc de Dalmases; de la diputada Pilar Castillejo i del diputat de la CUP Dani Cornellà, així com de nombroses persones que van ser detingudes i torturades a Via Laietana 43.
L'acte es va completar amb la lectura dels noms d'alguns dels principals torturadors vinculats a la prefectura, la interpretació de diverses cançons i el cant d'Els Segadors, a càrrec d'un grup de cantaires que van voler homenatjar els companys expulsats recentment de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV.
Gairebé un centenar de concentracions i cinc anys després de l'inici d'aquestes mobilitzacions, les entitats memorialistes mantenen intacta la seva reivindicació: Via Laietana 43 només serà un autèntic espai de memòria quan la Policia espanyola abandoni definitivament l'edifici i aquest deixi de ser una comissaria per esdevenir un lloc de record, dignificació i homenatge a les víctimes de la repressió.