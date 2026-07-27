La CACGi denuncia la investigació del seu portaveu pels fets de la protesta d'Empúries

Segons ha informat la Coordinadora en un comunicat, Tell va participar en una acció de protesta consistent a romandre durant prop de dues hores damunt del camió que barrava un dels accessos principals al recinte arqueològic. La CACGi assenyala que durant l'acció va estar acompanyat per diversos membres de l'organització i pel diputat de la CUP-DT Dani Cornellà.
En el comunicat, la CACGi sosté que la investigació és conseqüència de la participació del seu portaveu en una acció de desobediència civil que qualifica de "pública, pacífica i política". L'organització reivindica la desobediència civil com una eina legítima de protesta i reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets civils, el dret de protesta i les llibertats democràtiques, alhora que anuncia que continuarà donant suport a Quim Tell durant el procediment.